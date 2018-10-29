Как похудеть с помощью фруктовых соков и смузи: советы экспертов

Диетологи рекомендуют не добавлять в утренние смузи кислые ягоды и фрукты

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Подсластить себе последние теплые дни осени можно фруктовыми коктейлями с мякотью. Смузи помогают сбросить 5-6 килограммов лишнего веса. Какие фруктовые соки помогают похудеть, а какие наоборот – вредят?

Анастасия дважды в год очищает организм фруктовой диетой. Говорит, что это вкусно и полезно.

"Зачастую моя фруктовая диета состоит из различных смузи. Самый любимый – это коктейль из яблок, банана, киви и кефира", – рассказывает девушка.

Готовится такой напиток за считанные минуты. Нужно просто взбить в блендере все ингредиенты.

А если в смузи добавить еще и хлопья, получится идеальный завтрак. На ужин Настя запекает яблоки. За неделю такой диеты теряет до шести килограммов лишнего веса. Однако покупать каждый день фрукты – удовольствие не из дешевых.

Кроме этого, диетологи отмечают, что злоупотреблять фруктовыми диетами не стоит. Три-четыре дня на фруктах дважды в год вполне достаточно. Также предостерегают – цитрусовые лучше не есть во время похудения.

"Большое количество аллергенов приходится на цитрусовые (грейпфруты, апельсины и лимоны), поэтому желательно их не использовать. В том числе не стоит начинать утро со смузи, приготовленного из кислых ягод, потому как идет избыточное окисление и это вредит слизистой желудка", – говорит диетолог Людмила Гончарук.

Идеально с утра выпить стакан воды, а потом завтракать. Утренний прием пищи лучше начинать с коктейля на основе бананов или манго.

Напомним, ранее мы делились рецептом полезного смузи-боула от Мирославы Ульяниной.