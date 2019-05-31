Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как пользоваться кондиционером, чтобы не заболеть: полезные рекомендации

В летнюю жару температура воздуха держится на уровне 30-40 градусов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:45
Как правильно пользоваться кондиционером летом
Как правильно пользоваться кондиционером летом
Фото: Depositphotos

Простуда и грипп – обычные спутники холодных зимних дней. Но иногда мы можем простудиться даже летом. Когда это происходит, мы сразу думаем, что простыли под кондиционером в офисе, дома или в машине. Как же правильно использовать кондиционер, чтобы не заболеть?

Смотрите видео, как правильно вести себя с кондиционерами:

Как не заболеть от кондиционера дома

Не допускайте резкого перепада температур перед выходом на улицу. Воздух снаружи в жаркие летние дни может прогреваться до 40 градусов, поэтому крайне неразумно пользоваться кондиционером, когда вы собираетесь отправляться из дома или офиса.

Лучше всего выключить его за полчаса перед выходом, чтобы дать помещению постепенно нагреться. Для этого можно также приоткрыть форточку. Тогда снаружи вас не поразит волна раскаленного воздуха и не подвергнет ваше здоровье испытанию на прочность. Также нужно поступить и после возвращения в помещение.

Как правильно пользоваться кондиционером в жару

Не стойте и не сидите под кондиционером
Не стойте и не сидите под кондиционером
Фото: Depositphotos

Дайте своему телу немного остыть после солнцепека, а затем понемногу охладите комнату до комфортной температуры. Разница температуры воздуха между улицей и помещением не должна превышать 4-6 градусов, поэтому варьируйте охлаждение дома или в офисе в зависимости от того, сколько градусов показывает термометр на улице.

Даже если вы не любите жару и предпочитаете прохладу и свежесть, не опускайте температуру в комнате ниже 22-24 градусов. Это наиболее комфортный режим для человека, сохранить здоровье в таких условиях для него будет легче. Температуру ниже этого рекомендованного минимума можно выставлять только на время сна.

Читайте также
Осторожно, пыльца: как защитить себя от аллергии

Лучше всего воспользоваться для этого функцией Sleep, при включении которой кондиционер начинает работать в более тихом режиме, охлаждает комнату, а затем выключается, чтобы до утра помещение немного нагрелось, а вы проснулись в тепле.

Главное правило при использовании кондиционера – не попадать под обдув. Об этом стоит подумать еще во время установки прибора, посмотреть, не стоит ли в офисе рабочий стол сотрудника прямо под кондиционером, не будет ли попадать кто-то под струю холодного воздуха.

Какие проблемы со здоровьем вызывает кондиционер

В кондиционере могут накапливаться вредные бактерии
В кондиционере могут накапливаться вредные бактерии
Фото: Depositphotos

Даже непродолжительное время под прибором может стоить человеку здоровья: из-за него развивается простуда, ангина, благодаря ему можно заработать воспаление позвоночника, уха, мышц. Если вам приходится работать под кондиционером, попросите повысить температуру, надевайте более теплую одежду, не стесняйтесь даже повязывать шарф или накидывать шаль.

Причинами болезней могут стать и вредоносные бактерии, которые скапливаются и размножаются в фильтрах этих приборов. Поэтому их важно вовремя чистить и менять. Нужно не забывать и о проветривании помещения, ведь свежий воздух кондиционер не доставляет, охлаждая вновь и вновь только тот, что есть в комнате. Так что в перерывах между работой стоит открыть окно и пусть придет поток жаркого, но зато свежего воздуха, избавленного от застоявшихся в нем бактерий.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать детокс-ванну от простуды. "Сегодня" также писали, как правильно собирать и использовать лекарственные травы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как избавиться от стресса: полезные советы о медитации Опасно дышать: какие угрозы скрыты в кондиционерах Как снизить высокое давление: пять эффективных способов Как управлять сном при помощи освещения: полезные советы
здоровье бактерии кондиционер дома болезни воздух рекомендации охлаждение
Источник: kakprosto.ru
Реклама

Новости партнеров

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры
Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи

Популярные статьи

Сегодня, 15:55Психология

Какие черты характера у женщин привлекают мужчин

Сегодня, 15:29Travel

Как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы

Сегодня, 13:39Fun

31 мая: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 12:35Wellness

Бананы: польза и вред для здоровья

Сегодня, 10:31Анонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

Вчера, 14:29Психология

Как побороть страх: техники и практические советы от психологов

Вчера, 10:29Fun

Невесту высмеяли из-за экстремального мини на свадьбе: фото

Вчера, 10:27Шоу-бизнес

Такие счастливые: Настя Каменских и Потап показали новые фото с медового месяца

Вчера, 09:22Fun

30 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецы могут осуществить карьерные мечты, а Ракам — лучше не отступать от убеждений

29 маяFun

29 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 маяШоу-бизнес

"Холостяк 9": история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

29 маяFun

Разбивший яйцо на голове у политика парень внезапно разбогател

29 маяТехно

Xiaomi выпустила "смартфон-убийцу" Redmi K20 Pro

28 маяWellness

Правильное питание для похудения: каким оно должно быть

28 маяWellness

Пищевое отравление – симптомы и первая помощь

Новости партнеров

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
Домашний тест на рак кишечника заменит дорогостоящие процедуры
Домашний тест на рак кишечника заменит дорогостоящие процедуры
Меган Маркл и принц Гарри переедут в Калифорнию
Меган Маркл и принц Гарри переедут в Калифорнию
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Як приготувати хінкалі: добірка рецептів з м'ясом і сиром
Як приготувати хінкалі: добірка рецептів з м'ясом і сиром
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Желатин вместо мази: помощь поврежденным суставам бегунов
Желатин вместо мази: помощь поврежденным суставам бегунов
Салат «Печень под шубой»
Салат «Печень под шубой»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь