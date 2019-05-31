Как пользоваться кондиционером, чтобы не заболеть: полезные рекомендации

В летнюю жару температура воздуха держится на уровне 30-40 градусов

Как правильно пользоваться кондиционером летом Фото: Depositphotos

Простуда и грипп – обычные спутники холодных зимних дней. Но иногда мы можем простудиться даже летом. Когда это происходит, мы сразу думаем, что простыли под кондиционером в офисе, дома или в машине. Как же правильно использовать кондиционер, чтобы не заболеть?

Смотрите видео, как правильно вести себя с кондиционерами:

Как не заболеть от кондиционера дома

Не допускайте резкого перепада температур перед выходом на улицу. Воздух снаружи в жаркие летние дни может прогреваться до 40 градусов, поэтому крайне неразумно пользоваться кондиционером, когда вы собираетесь отправляться из дома или офиса.

Лучше всего выключить его за полчаса перед выходом, чтобы дать помещению постепенно нагреться. Для этого можно также приоткрыть форточку. Тогда снаружи вас не поразит волна раскаленного воздуха и не подвергнет ваше здоровье испытанию на прочность. Также нужно поступить и после возвращения в помещение.

Как правильно пользоваться кондиционером в жару

Не стойте и не сидите под кондиционером Фото: Depositphotos

Дайте своему телу немного остыть после солнцепека, а затем понемногу охладите комнату до комфортной температуры. Разница температуры воздуха между улицей и помещением не должна превышать 4-6 градусов, поэтому варьируйте охлаждение дома или в офисе в зависимости от того, сколько градусов показывает термометр на улице.

Даже если вы не любите жару и предпочитаете прохладу и свежесть, не опускайте температуру в комнате ниже 22-24 градусов. Это наиболее комфортный режим для человека, сохранить здоровье в таких условиях для него будет легче. Температуру ниже этого рекомендованного минимума можно выставлять только на время сна.

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Лучше всего воспользоваться для этого функцией Sleep, при включении которой кондиционер начинает работать в более тихом режиме, охлаждает комнату, а затем выключается, чтобы до утра помещение немного нагрелось, а вы проснулись в тепле.

Главное правило при использовании кондиционера – не попадать под обдув. Об этом стоит подумать еще во время установки прибора, посмотреть, не стоит ли в офисе рабочий стол сотрудника прямо под кондиционером, не будет ли попадать кто-то под струю холодного воздуха.

Какие проблемы со здоровьем вызывает кондиционер

В кондиционере могут накапливаться вредные бактерии Фото: Depositphotos

Даже непродолжительное время под прибором может стоить человеку здоровья: из-за него развивается простуда, ангина, благодаря ему можно заработать воспаление позвоночника, уха, мышц. Если вам приходится работать под кондиционером, попросите повысить температуру, надевайте более теплую одежду, не стесняйтесь даже повязывать шарф или накидывать шаль.

Причинами болезней могут стать и вредоносные бактерии, которые скапливаются и размножаются в фильтрах этих приборов. Поэтому их важно вовремя чистить и менять. Нужно не забывать и о проветривании помещения, ведь свежий воздух кондиционер не доставляет, охлаждая вновь и вновь только тот, что есть в комнате. Так что в перерывах между работой стоит открыть окно и пусть придет поток жаркого, но зато свежего воздуха, избавленного от застоявшихся в нем бактерий.

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