Как понизить давление: три рецепта фитотерапии

Травы, которые помогут при гипертонии

При гипертонии (повышенном давлении) успешно применяют рецепты народной медицины. Но, прежде, чем начать использование лекарственных растений, нужно проконсультироваться с доктором.

"Это обязательное условие перед тем, как применять травы, – рассказывает терапевт Валентина Андрейченко. – Только врач сможет скорректировать терапию так, чтобы одновременное использование медикаментов и средств народной медицины не привело к резкому снижению давления".

Фитотерапия успешно применяется при гипертонии Фото: freepik.com

Пустырник. Смешайте пустырник, цветы боярышника колючего, измельченные ягоды черноплодной рябины и траву донника в соотно­шении 3:3:2:1. Возьмите 4 ст. ложки смеси, засыпьте в термос и залейте 1 л кипятка. Дайте настояться в термосе в течение нескольких часов (можно оставить на ночь) и процедите. Принимайте по 1/3 стакана 3–4 раза в день.

Если помимо гипертонии вас мучает бессонница, можно дополнительно выпить 100 мл настоя перед сном.

Рябина черноплодная. Смешайте в равных частях измельченные плоды рябины черноплодной, пустырник, чистец лесной, измельченные корни валерианы, корень солодки голой, омелу белую, мяту перечную. Залейте 2 ст. ложки сбора 2 стаканами кипятка и дайте настояться в термосе в течение 3 часов. Процедите и принимайте приготовленное лекарство по 100 мл 3–4 раза в день.

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Листья маслины. При повышенном давлении в постинфарктном периоде рекомендовано средство на основе листьев маслины. Залейте 100 г почек маслины вместе с листьями 300 мл 96%-ого спирта и дайте настояться в течение недели в темном и теплом месте. Процедите и принимайте по 30 капель 3–4 раза в день.

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