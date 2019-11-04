Как понять, какие продукты полезные, а какие – нет: подсказки эксперта

Откажитесь от обезжиренных продуктов и введите в рацион правильные жиры

Здоровое питание должно быть вкусным Фото: Pexels

О том, что необходимо питаться здоровой пищей, говорят все. При этом говорят, что майонез – это плохо, а вот авокадо – хорошо, жареное – нельзя, а пищу, приготовленную на пару есть полезно. Оказывается, та самая правильная еда тоже может быть высокоуглеводной, может быть жирной и совсем не должна быть обезжиренной.

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Вашему вниманию пять основных характеристик, какими должны быть правильные продукты:

Такие продукты содержат омега 3 жиры и другие жирные кислоты. Именно они подавляют процессы воспаления в организме и насыщают человека энергией. Поэтому стоит добавить в свой рацион красную рыбу, а также оливковое, льняное и кокосовое масло. Такие продукты не обезжиривают. Поэтому для употребления выбирайте лучше кисломолочные продукты полной жирности, а с жирностью ноль процентов оставьте в магазине. Такие продукты содержит сахар вместе с клетчаткой. Поэтому лучше съесть полноценный фрукт, вместо сока или фреша. У таких продуктов высокое содержание клетчатки. Именно она хорошо насыщает и питает, а при этом не очень калорийная. Поэтому в вашем рационе должны быть овощи, фрукты, злаки и цельнозерновой хлеб. Такая пища содержит качественную глюкозу для питания мозга и тела. Выбирайте злаковые, бобы и цельнозерновой хлеб.

"Не делите еду бездумно, потому что любое блюдо можно адаптировать. Также как и любой полезный продукт можно испоганить просто выкупав его во фритюре", – пояснила нутрициолог София Рожко.

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