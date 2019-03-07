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Как правильно бегать, чтобы похудеть

С началом весны стоит достать из шкафа свои беговые кроссовки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:27
Бегать нужно несколько раз в неделю
Бегать нужно несколько раз в неделю
Фото: Pixabay

Бег – это доступный практически для всех вид спорта. Вы в любой момент можете надеть кроссовки и отправиться на пробежку. Единственное, что может вас остановить, вы сами. Однако для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов недостаточно правильно бегать, чтобы похудеть и ждать, что ваши небольшие недостатки исчезнут также быстро, как появились. В данном случае следует соблюдать определенные меры предосторожности.

Как начать бегать

Наберитесь терпения и начинайте бегать спокойно и медленно. Многие считают, что бег – это простой и безрисковый вид спорта, где достаточно просто ставить одну ногу перед другой… Это ошибочное мнение. Бег – это травматический вид спорт для организма, колебания при каждом шаге оказывают воздействие на кости, связки и мышцы. 15 минут легкого бега позволяют вам привыкнуть и избежать усталости с первых минут, но и будут для вас эффективными.

Привыкая каждую неделю к бегу, вы заметите, как постепенно возрастает ваша выносливость, а, следовательно, появляются несколько дополнительных минут для бега. Человеку, который бегает не ради потери веса, а для хорошего самочувствия, достаточно 40-45 минут. Если вам этого недостаточно, можете продлить до 60 минут, но не дольше.

Если вы чувствуете, что ритм слишком высок для вас, чередуйте бег и ходьбу, главное, чтобы все длилось 45 минут. Все зависит от личного опыта в беге. Если вы уже выработали привычку и знаете, какой темп вам подходит, вы можете бегать 3 раза в неделю. Это будет свидетельством вашего опыта и особой мотивации. Вы можете чередовать бег. Быстро 30 секунд и медленно 30 секунд или же быстро 4 минуты и медленно 4 минуты. Вам будет легче бегать, если делать это утром натощак. При пустом желудке организму придется обходиться своими запасами. Однако не стоит бегать слишком быстро. Чтобы ноги не пекли огнем после бега, очень важно уделять внимание обуви.

Лечебный бег

Бег трусцой рекомендуют для решения проблем гликемии, давления и сердечно-сосудистых заболеваний. Бег также помогает бороться с проблемами памяти, связанными с дегенеративными заболеваниями.

Ускорение метаболизма, вызванное физической активностью, улучшает циркуляцию крови и обмен жидкостей, способствует выведению скопившихся токсинов.

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Во время и после физической активности пейте достаточное количество жидкости. Вода не заставит вас прибавить в весе. А вот нехватка жидкости в организме может привести к серьезным функциональным проблемам.

Как правильно бегать

Для того чтобы избежать растяжек и судорог мышц, не забывайте размяться перед пробежкой и сделать упражнения на растяжение мышц после нее.

Для тех, кто начал бегать совсем недавно, рекомендуется чередовать 2-3 минуты бега и одну минуту отдыха. Это позволяет постепенно привыкнуть к нагрузке, теряя при этом вес.

Еще один способ бегать, чтобы похудеть, это чередование бега с другими упражнениями. Например, через определенные промежутки времени вы можете прекратить пробежку и проехаться на велосипеде. Таким образом, вы продолжите тратить энергию, но усилия не будут такими монотонными. Можно также останавливаться и качать пресс или делать отжимания.

Как правильно питаться

Уделите внимание своему рациону питания. Старайтесь питаться в определенные часы, чтобы избежать перекусов. Ешьте больше овощей и фруктов, сократите количество жиров, пейте воду или энергетические напитки. Меньше печенья или других промышленных продуктов. По возможности замените их миндалем, грецкими орехами, фундуком, сезонными фруктами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно бегать в холодное время года. Кроме этого, "Сегодня" делились советами по правильному бегу от тренера по триатлону.

Смотрите видео о пользе бега вперед спиной:

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Источник: beautynet.ru
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