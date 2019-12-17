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Как правильно бегать зимой: восемь полезных советов

В холодное время года к пробежкам нужно готовиться с особенной тщательностью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:13
Как бегать зимой, чтоб не заболеть
Как бегать зимой, чтоб не заболеть
Фото: freepik.com

Вы не можете просто взять и выйти на пробежку, когда на улице ниже нуля. Холод делает мышцы и суставы менее гибкими, поэтому зимой вам требуется специальная подготовка. Как правильно бегать в морозы, читайте дальше в статье.

Как уберечь себя занимаясь спортом – смотрите видео:

Уделите особое внимание разминке

Если перед выходом на улицу вы делаете быструю пятиминутную разминку, увеличьте ее продолжительность до 15 минут, чтобы слегка вспотеть. Таким образом, когда вы окажетесь на улице, ваши мышцы не будут такими "забитыми".

Держите голову и руки в тепле

Чтобы не простудиться, наденьте плотно прилегающую шапочку или наушники. Кроме этого, захватите перчатки, иначе ваши пальцы онемеют от холода.

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Надевайте термобелье

Термобелье идеально для зимы, потому что сохраняет тепло почти как шерстяное пальто (но при этом не такое громоздкое) и быстро впитывает влагу.

Не утепляйтесь слишком сильно

И хотя нужно носить форму по погоде, не одевайтесь так, будто собираетесь совершить восхождение на Эверест. Во время пробежки организм начнет активно выделять тепло, и вы просто-напросто перегреетесь.

Как бегать правильно
Как бегать правильно
Фото: Pexels

Следите за пульсом

На холоде сердце бьется быстрее – это нужно, чтобы кровь активнее циркулировала и вы не мерзли. Чтобы не подвергать организм лишнему стрессу, выключите своего внутреннего спринтера. Идеальный пульс для зимней пробежки – от 130 до 150 ударов в минуту.

Выбирайте подходящую обувь

В идеале, нужно бегать по тропинке, которая очищена от снега и льда. Но если вы тренируетесь на снегу, надевайте обувь со специальной подошвой и теплые, удобные носки.

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Пейте воду

И хотя на холоде вы потеете не так активно, как летом, не забывайте поддерживать водный баланс в организме.

Сразу идите в тепло

После пробежки температура вашего тела быстро упадет, поэтому заранее подготовьтесь. Если вы можете завершить тренировку у своей входной двери, отлично; если вам нужно ехать домой, оставьте в машине теплую куртку и термос с горячим чаем.

И наконец, бегайте не больше 30-60 минут, иначе рискуете поставить под угрозу свою иммунную систему, не говоря уже о том, что так долго находиться на холоде попросту неприятно.

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Источник: Сегодня
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