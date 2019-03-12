Как правильно чистить коврик для йоги
Резиновый коврик нужно регулярно мыть или стирать
Эксперты в один голос утверждают, что занятия йогой полезны для здоровья. Но медитировать и практиковать асаны на грязном коврике – не самая лучшая идея. К счастью, пот, запахи, пыль и грязь – все это можно удалить, просто протерев коврик влажной салфеткой. Кроме этого, некоторые коврики можно стирать в машине. Мы собрали лучшие советы по поддержанию коврика в отличной форме.
Как часто нужно чистить коврик для йоги
В зависимости от интенсивности ваших тренировок, коврик нужно чистить примерно раз в одну-две недели. Если вы сильно потеете или на мате остается запах, стирайте его чаще, хотя некоторые производители предупреждают, что чрезмерная чистка может привести к быстрому износу.
Как правильно чистить коврик для йоги
Это просто! Разведите нескольких капель жидкости для мытья посуды в двух чашках теплой воды. Перелейте с бутылку с пульверизатором. Нанесите раствор на коврик и протрите поверхность мягкой тканью. Затем протрите влажной тряпкой, чтобы убрать пену. Положите коврик на ровную поверхность или повесьте на душевую штангу, чтобы он полностью высох, а затем сверните обратно.
Что делать, если коврик сильно загрязнен
Если ваш коврик в пятнах или неприятно пахнет, вам потребуется больше усилий. Но перед тем, как использовать что-либо более агрессивное, чем жидкий раствор для мягкого мытья посуды, ознакомьтесь с рекомендациями по чистке коврика. Эту информацию обычно можно найти на сайте производителя.
Некоторые коврики советуют стирать вручную в холодной воде с мылом, в то время как другие можно стирать в стиральной машине в деликатном режиме. После стирки выжмите лишнюю жидкость и сушите на открытом воздухе.
Если коврик нельзя замачивать, попробуйте протереть его раствором из одной части белого уксуса и трех частей воды. Затем очистите его влажной тканью и дайте высохнуть.
Полезные советы по уходу и хранению
- Держите коврики подальше от прямых солнечных лучей. Они могут выгореть и стать ломкими.
- Избегайте использования агрессивных чистящих средств и растворителей. Для резиновых ковриков не берите продукты, содержащие эфирные масла.
- Дайте коврику полностью высохнуть, прежде чем сворачивать его перед дальнейшим хранением.
- Не наносите кремы или масла для кожи перед использованием коврика, потому что они могут впитаться и загрязнить его.
- Чтобы устранить запахи и убрать легкие загрязнения, обработайте коврик пищевой содой. Оставьте на 15-30 минут, а затем пройдитесь тряпкой или пылесосом.
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