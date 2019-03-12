Как правильно чистить коврик для йоги

Резиновый коврик нужно регулярно мыть или стирать

Коврик для йоги нужно регулярно чистить Фото: Pixabay

Эксперты в один голос утверждают, что занятия йогой полезны для здоровья. Но медитировать и практиковать асаны на грязном коврике – не самая лучшая идея. К счастью, пот, запахи, пыль и грязь – все это можно удалить, просто протерев коврик влажной салфеткой. Кроме этого, некоторые коврики можно стирать в машине. Мы собрали лучшие советы по поддержанию коврика в отличной форме.

Как часто нужно чистить коврик для йоги

В зависимости от интенсивности ваших тренировок, коврик нужно чистить примерно раз в одну-две недели. Если вы сильно потеете или на мате остается запах, стирайте его чаще, хотя некоторые производители предупреждают, что чрезмерная чистка может привести к быстрому износу.

Как правильно чистить коврик для йоги

Это просто! Разведите нескольких капель жидкости для мытья посуды в двух чашках теплой воды. Перелейте с бутылку с пульверизатором. Нанесите раствор на коврик и протрите поверхность мягкой тканью. Затем протрите влажной тряпкой, чтобы убрать пену. Положите коврик на ровную поверхность или повесьте на душевую штангу, чтобы он полностью высох, а затем сверните обратно.

Что делать, если коврик сильно загрязнен

Если ваш коврик в пятнах или неприятно пахнет, вам потребуется больше усилий. Но перед тем, как использовать что-либо более агрессивное, чем жидкий раствор для мягкого мытья посуды, ознакомьтесь с рекомендациями по чистке коврика. Эту информацию обычно можно найти на сайте производителя.

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Некоторые коврики советуют стирать вручную в холодной воде с мылом, в то время как другие можно стирать в стиральной машине в деликатном режиме. После стирки выжмите лишнюю жидкость и сушите на открытом воздухе.

Если коврик нельзя замачивать, попробуйте протереть его раствором из одной части белого уксуса и трех частей воды. Затем очистите его влажной тканью и дайте высохнуть.

Полезные советы по уходу и хранению

Держите коврики подальше от прямых солнечных лучей. Они могут выгореть и стать ломкими.

Избегайте использования агрессивных чистящих средств и растворителей. Для резиновых ковриков не берите продукты, содержащие эфирные масла.

Дайте коврику полностью высохнуть, прежде чем сворачивать его перед дальнейшим хранением.

Не наносите кремы или масла для кожи перед использованием коврика, потому что они могут впитаться и загрязнить его.

Чтобы устранить запахи и убрать легкие загрязнения, обработайте коврик пищевой содой. Оставьте на 15-30 минут, а затем пройдитесь тряпкой или пылесосом.

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