Как правильно купаться на Крещение, чтобы не заболеть: советы медиков

Подхватить болезнь в такую погоду легче, чем в мороз

Целебный ритуал или опасное развлечение? Нынешнее ныряние на Крещение особенно коварное, предупреждают медики. Потому подхватить болезнь в такую ​​погоду легче, чем в мороз. Как правильно подготовиться к купанию на Крещение и чего стоит опасаться, читайте далее в материале.

Купание в проруби улучшает кровообращение, снимает боли в спине и суставах. Но, несмотря на это, повышает артериальное давление и сердцебиение.

Входить в воду надо быстро и быть там не более 20 секунд. Потому что такой контраст – стресс для организма.

И именно в плюсовую температуру такое купание опаснее, чем в мороз. Потому активизируются вирусные инфекции, говорит врач. А людям с хроническими болезнями зимнее купание вообще запрещено.

Купание на Крещение Фото: Depositphotos

"После такого неконтролируемого погружения после Крещения мы очень много имеем пневмоний. Могут даже развиться инфаркты, будет обострение болезни почек, пиелонефрит, заболевания мочеполовой системы, циститы", – говорит врач Марьяна Селюк.

Если нырнуть на Крещение, то очищается и тело, и душа, верят люди. Эксперты говорят, что прежде всего это праздник церковный.

"Чтобы очиститься, христианину желательно идти в церковь, а не к проруби. Здесь речь не идет о магии. Что там в 00:00 ночи вся вода становится святой, если ты в нее погрузился – все грехи отпускаются и так далее", – поясняет религиовед Руслан Халиков.

И никаких алкогольных напитков перед нырянием, ведь сосуды расширяются, организм быстро теряет тепло и подавляется иммунитет, предупреждают медики.

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