Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как правильно купаться на Крещение, чтобы не заболеть: советы медиков

Подхватить болезнь в такую погоду легче, чем в мороз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:18

Целебный ритуал или опасное развлечение? Нынешнее ныряние на Крещение особенно коварное, предупреждают медики. Потому подхватить болезнь в такую ​​погоду легче, чем в мороз. Как правильно подготовиться к купанию на Крещение и чего стоит опасаться, читайте далее в материале.

Купание в проруби улучшает кровообращение, снимает боли в спине и суставах. Но, несмотря на это, повышает артериальное давление и сердцебиение.

Читайте также:
Крещение 2020: как правильно подготовиться к купанию

Входить в воду надо быстро и быть там не более 20 секунд. Потому что такой контраст – стресс для организма.

И именно в плюсовую температуру такое купание опаснее, чем в мороз. Потому активизируются вирусные инфекции, говорит врач. А людям с хроническими болезнями зимнее купание вообще запрещено.

Купание на Крещение
Купание на Крещение
Фото: Depositphotos

"После такого неконтролируемого погружения после Крещения мы очень много имеем пневмоний. Могут даже развиться инфаркты, будет обострение болезни почек, пиелонефрит, заболевания мочеполовой системы, циститы", – говорит врач Марьяна Селюк.

Читайте также:
Кому нельзя купаться на Крещение: советы медиков

Если нырнуть на Крещение, то очищается и тело, и душа, верят люди. Эксперты говорят, что прежде всего это праздник церковный.

"Чтобы очиститься, христианину желательно идти в церковь, а не к проруби. Здесь речь не идет о магии. Что там в 00:00 ночи вся вода становится святой, если ты в нее погрузился – все грехи отпускаются и так далее", – поясняет религиовед Руслан Халиков.

И никаких алкогольных напитков перед нырянием, ведь сосуды расширяются, организм быстро теряет тепло и подавляется иммунитет, предупреждают медики.

Ранее мы уже сообщали все про Крещение Господне: дата, история, традиции и приметы праздника.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Крещенская вода: почему она обладает целебными свойствами Крещение 2020: ТОП-10 правил и ошибок купания Крещенский Сочельник 2020: что приготовить на праздник 19 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать Крещение Господне: зачем нырять в воду Купание на Крещение 2020: традиции и польза
здоровье Крещение купаться
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

6 привычек магнетически привлекательных людей
6 привычек магнетически привлекательных людей
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
Дрожжевые пирожки как пух
Дрожжевые пирожки как пух
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 14:35Шоу-бизнес

История любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Сегодня, 11:18Fun

Крещение 2020: ТОП-10 правил и ошибок купания

Сегодня, 09:52Fun

Крещение 2020: поздравления в прозе и что нельзя делать

Сегодня, 09:15Техно

Названы ТОП-3 самых ненадежных кроссовера

Сегодня, 08:48Fun

17 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 16:45Fun

Слон разогнал напуганных туристов: курьезное видео

Вчера, 14:53Шоу-бизнес

Евровидение 2020: появились первые ставки на победителя

Вчера, 12:08Афиша

"Пришли в себя после праздников?": Уилл Смит и Мартин Лоуренс обратились к украинцам

Вчера, 08:25Fun

Парень сделал необычное фото на отдыхе в Египте и попал в тюрьму

Вчера, 08:17Fun

16 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 07:41Психология

Четыре знака зодиака, которых ожидает финансовый успех

15 январяШоу-бизнес

Миша Романова дала понять, какой пластический хирург сделал ей операцию во время беременности

15 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

15 январяFun

15 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

15 январяШоу-бизнес

Меган Маркл впервые после громкого заявления появилась на публике: фото

15 январяFun

"Невеста" священнослужителя после свадьбы оказалась мужчиной: фото

Новости партнеров

Последние слова Шатунова:
Последние слова Шатунова: "больше вы нас никогда не увидите"
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Названа самая полезная каша
Названа самая полезная каша
Ученые выяснили сколько на самом деле может прожить человек
Ученые выяснили сколько на самом деле может прожить человек
Медики назвали лучшие напитки для борьбы с высоким давлением
Медики назвали лучшие напитки для борьбы с высоким давлением
Самые сильные молитвы за детей
Самые сильные молитвы за детей
Делайте это 20 минут в день и результат вас удивит
Делайте это 20 минут в день и результат вас удивит
Чем полезна скорлупа куриных яиц
Чем полезна скорлупа куриных яиц