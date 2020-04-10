Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как правильно надевать респиратор: пошаговая инструкция

Женщинам надо завязать волосы, а мужчинам сбрить бороду

Анна Педан
Сегодня, 19:36

Центр по контролю и профилактике заболеваний США не рекомендует носить респираторы с защитой FFP2 и FFP3 людям, которые не контактируют с больными на COVID-19. Данные средства индивидуальной защиты предназначены для врачей, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, туберкулезом, ветряной оспой, корью и т.д.

Но, если он уже у вас есть, то стоит знать несколько важных правил, которые рекомендует Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Качественный респиратор должен не препятствовать нормальному дыханию, плотно фиксироваться на лице и иметь носовой зажим из мягкого металла.

Как правильно надеть респиратор, чтобы он действительно защищал:

  • Длинные волосы надо завязать в хвост, мужчинам хорошо побриться (сбрить бороду, если есть).
  • Респиратор нельзя надевать на очки, их нужно снять.
  • Вымыть тщательно руки или обработать их антисептиком.
  • Переверните резинки на переднюю часть респиратора и просуньте ладони под ними.
  • Приложите чашу респиратора к лицу, верхнюю резинку опрокиньте на затылок, нижнюю – за уши.
  • Расправьте респиратор на лице, зажмите носовую пластину пальцами обеих рук.
  • Проверьте, чтобы резинки респиратора не спутывались друг с другом, для этого достаточно посмотреть на себя в зеркало.

Респиратор можно носить не более 8 часов
Респиратор можно носить не более 8 часов
Фото: Depositphotos

После того, как вы надели респиратор, нужно сделать "тест ладони". Поднимите руки к респиратору и сделайте резкий вдох (для респираторов с клапаном) или выдох (для респираторов без клапана). Если почувствовали, что воздух проходит между респиратором и кожей, надо поправить его на лице.

Респиратор – это одноразовое средство защиты, его максимальное время работы – 8 часов. Если он стал влажным от дыхания, смените его раньше.

Напомним, ранее мы писали о рекомендациях доктора Комаровского, который объяснял, чем отличаются обычные маски от респираторов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Ляшко объяснил, почему лучше носить маску, чем респиратор Как сделать тканевую маску без иголки и нитки Где нужно носить маски и что такое общественное место С окраины в центр - два респиратора: таксисты готовы принимать оплату масками Где купить маски: сайт "Сегодня" проверил аптеки Киева
защита коронавирус респиратор
Реклама

Новости партнеров

Софія Ротару показала фото з 50-річною невісткою
Софія Ротару показала фото з 50-річною невісткою
Дружина капітана
Дружина капітана "Динамо" вирішила підняти чоловікам настрiй
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Женские имена, которые приносят счастье в браке
Женские имена, которые приносят счастье в браке

Популярные статьи

Сегодня, 14:58Fun

Вербное воскресенье-2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Сегодня, 11:07Fun

"И я на этом не остановлюсь": топ-модель на карантине поправилась на 15 кг, видео

Сегодня, 10:42Психология

Как избавиться от стресса: полезные советы о медитации

Сегодня, 10:15Food

Как приготовить фигурный пасхальный кулич с изюмом, цукатами и орехами

Вчера, 18:24Fun

Чистый четверг 2020: дата и главные традиции праздника

Вчера, 17:45Шоу-бизнес

Известная 25-летняя певица найдена мертвой в своем доме

Вчера, 17:43Стиль

Уроки красоты: учимся рисовать стрелки

Вчера, 16:00Food

Как приготовить сырные палочки во фритюре

Вчера, 14:31Психология

Что бесит мужчин в женском поведении: ответ психолога

Вчера, 12:40Food

Цикорий: польза и вред для здоровья

Вчера, 10:15Food

Как покрасить перепелиные яйца на Пасху

8 апреляТехно

Комета-пришелец начала разрушаться: фото

8 апреляFun

Еврейская Пасха 2020: поздравления в прозе и стихах

8 апреляFun

Песах-2020: когда отмечается еврейская Пасха

8 апреляFood

Рецепты на Песах: обзор традиционных еврейских блюд с фото

8 апреляFun

8 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Пирог из слоеного теста с сыром: рецепт с фото пошагово
Пирог из слоеного теста с сыром: рецепт с фото пошагово
Жена капитана
Жена капитана "Динамо" решила поднять мужчинам настроение
Гірка спадщина матері: Син Фріске і Шепелєва серйозно хворий?
Гірка спадщина матері: Син Фріске і Шепелєва серйозно хворий?
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Лікар Комаровський пояснив, як приймати ібупрофен та парацетамол
Лікар Комаровський пояснив, як приймати ібупрофен та парацетамол
8 модных уроков, которые вы выучите, живя в Москве
8 модных уроков, которые вы выучите, живя в Москве
60 и не только: ученые обзначили три возраста старения человека
60 и не только: ученые обзначили три возраста старения человека