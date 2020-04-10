Как правильно надевать респиратор: пошаговая инструкция

Женщинам надо завязать волосы, а мужчинам сбрить бороду

Центр по контролю и профилактике заболеваний США не рекомендует носить респираторы с защитой FFP2 и FFP3 людям, которые не контактируют с больными на COVID-19. Данные средства индивидуальной защиты предназначены для врачей, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, туберкулезом, ветряной оспой, корью и т.д.

Но, если он уже у вас есть, то стоит знать несколько важных правил, которые рекомендует Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Качественный респиратор должен не препятствовать нормальному дыханию, плотно фиксироваться на лице и иметь носовой зажим из мягкого металла.

Как правильно надеть респиратор, чтобы он действительно защищал:

Длинные волосы надо завязать в хвост, мужчинам хорошо побриться (сбрить бороду, если есть).

Респиратор нельзя надевать на очки, их нужно снять.

Вымыть тщательно руки или обработать их антисептиком.

Переверните резинки на переднюю часть респиратора и просуньте ладони под ними.

Приложите чашу респиратора к лицу, верхнюю резинку опрокиньте на затылок, нижнюю – за уши.

Расправьте респиратор на лице, зажмите носовую пластину пальцами обеих рук.

Проверьте, чтобы резинки респиратора не спутывались друг с другом, для этого достаточно посмотреть на себя в зеркало.

Респиратор можно носить не более 8 часов Фото: Depositphotos

После того, как вы надели респиратор, нужно сделать "тест ладони". Поднимите руки к респиратору и сделайте резкий вдох (для респираторов с клапаном) или выдох (для респираторов без клапана). Если почувствовали, что воздух проходит между респиратором и кожей, надо поправить его на лице.

Респиратор – это одноразовое средство защиты, его максимальное время работы – 8 часов. Если он стал влажным от дыхания, смените его раньше.

Напомним, ранее мы писали о рекомендациях доктора Комаровского, который объяснял, чем отличаются обычные маски от респираторов.

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