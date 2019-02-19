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Как правильно подготовиться к Великому посту

Великий пост 2019 начинается в понедельник, 11 марта, а заканчивается в субботу, 27 апреля, накануне Пасхи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:25

Великий пост уже на пороге. Чтобы не шокировать организм резкой сменой блюд, его следует подготовить. Врачи советуют еженедельно исключать из рациона по одному запрещенному продукту.

Во время поста в организме запускается процесс автопатии, то есть организм начинает "есть сам себя", перерабатывая собственные клетки на белки, жиры и углеводы, которых не хватает. Но не пугайтесь: наш организм умный и начинает с тех клеток, которые мутировали или пребывают в предраковом состоянии, а мы об этом даже не догадываемся. Главное – не перестараться.

Чтобы не было проблем с пищеварением, следует заменять животные продукты на растительные с пользой. Например, любимое мужчинами мясо заменить соей, бобовыми, семечками или орехами. Это хорошо влияет на половую систему сильного пола.

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А вот женский организм обрадуется клетчатке. Именно она содержится во многих кашах и крупах. Клетчатка улучшает обмен веществ и выведения жира, поэтому стройная талия от таких продуктов обеспечена.

Не стоит забывать о фруктах и овощах. Их рекомендуют употреблять после термообработки. Винегреты, рагу, овощные супы – то, что нужно. Они помогут белку лучше усвоиться. Есть нужно маленькими порциями по четыре-пять раз в день. И главное во время поста – уменьшить свою физическую активность.

Перед тем как менять рацион, следует обратиться к врачу. Он точно расскажет, справится ли ваш организм с большим количеством растительной клетчатки. Помните, что поститься нельзя с людям с болезнями желудка, детям, беременным женщинам и пожилым людям.

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Источник: Сегодня
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