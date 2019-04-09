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Как правильно выбрать безопасную бутылку для воды

Некоторые материалы содержат токсичные вещества

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:55

Бутылка для воды – это модный аксессуар, который должен быть у любого уважающего себя спортсмена и подростка. Резервуары бывают всех цветов радуги и стоят от 100 до 1000 грн. Но как правильно выбрать качественную бутылку? 

Эксперты утверждают: вода быстро портится от контакта с токсичным материалом. Поэтому выбирать бутылку стоит не по дизайну, а обращая внимания на маркировку. Лучший вариант из пластиковых бутылок – те, у которых на дне написано 1 PETE и 5 PP. А вот емкости с номерами 2, 3 и 4 содержат канцерогенные вещества. 

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Самые безопасные в использовании – стеклянные и металлические. На последних ищете пометку 304 – это признак качества и экологичного металла. Самая практичная бутылка – та, что на 500 мл. Она будет нетяжелой как для взрослого, так и для ребенка. А вот застежку лучше выбирать с клипсой, потому что крышка, которая откручивается или отбрасывается назад, добавляет лишнего веса.

Бутылки с трубкой – негигиеничны, ведь помыть их очень сложно. Кроме того, их нужно держать вертикально, чтобы жидкость не пролилась. Один из самых практичных вариантов – бутылка с отделением для фруктов. Все дополнительные детали легко снимаются, поэтому ее можно использовать как обычную емкость для воды, так и для того, чтобы сделать лимонад. 

Напомним, ранее немецкая журналистка предложила отказаться от туалетной бумаги. А ученые рассказали о страшном вреде зубных щеток.

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Источник: Сегодня
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