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Как приготовить маски для проблемной кожи в домашних условиях

Рецепты эффективных масок от угревой сыпи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:40
Маски для лица можно приготовить самостоятельно
Маски для лица можно приготовить самостоятельно
Фото: freepik.com

Угревая сыпь, кожные высыпания, постоянное воспаление на лице вызывают у многих чувство дискомфорта. Для того чтобы кожа была здоровой и сияющей, за ней необходимо ухаживать. Питательная маска для проблемной кожи может очень поспособствовать в решении проблем.

Самостоятельное приготовление масок

Понятие "проблемная кожа" подразумевает три основных типа: сухая, жирная и комбинированная. Для каждого типа требуется свое комплексное средство по уходу. Основными помощниками в борьбе с кожными проблемами являются все виды масок для лица: очищающая, увлажняющая, лечебная, питательная.

Приготовить питательную маску для проблемной кожи можно самостоятельно в домашних условиях с помощью простых ингредиентов.

Маска против угрей из авокадо

Авокадо содержит протеины и огромное количество витаминов А, В и Е. Это превосходный ингредиент, который увлажняет и защищает чувствительную и сухую кожу. Для приготовления маски выберите зрелый плод. Добавьте банан и 1 ст.л. жидкого меда. Перемешайте. Масса должна быть гладкой, но не жидкой. Нанесите маску на лицо, избегая контура глаз. Через 10 минут ополосните водой. Данные ингредиенты смягчают и питают кожу.

Овсяная маска против прыщей

Смешайте овсяные хлопья, соду, горячее молоко. Нанесите полученную массу на проблемные участки кожи на 15-20 минут. Такого рода маска особенно эффективна при расширенных порах, угревой сыпи, акне и воспалении.

Дрожжевая маска против угрей

Для жирной кожи, покрытой угревой сыпью, идеально подходит дрожжевая маска. Смешайте с водой 1/2 пачки дрожжей. Нанесите маску на лицо на 20 минут. Снимите засохшую кусочками маску, затем ополосните водой.

Питательные маски для проблемной кожи

В холодное время года сухой и чувствительной коже не хватает питания и витаминов. В данном случае смешайте 1 ст.л. измельченной хурмы, 1 ст.л. сливочного масла, 1 яичный желток и 1/2 ст.л. меда. Хурма насыщает кожу витаминами. Нанесите полученную маску на кожу на 15-20 минут, затем ополосните водой.

Для приготовления питательной маски для смешанного типа кожи достаточно размять несколько ягод клубники или малины и добавить 1 ст.л. творога. Нанесите маску на кожу лица, избегая контура глаз и губ. Через 15-20 минут ополосните водой. Ягоды насыщают кожу необходимыми витаминами и помогают избавиться от жирного блеска, а творог увлажняет сухие участки.

Маски для жирной кожи

Нарежьте тонко яблоко, добавьте 1 ложку меда и 1 ст.л. овсяной муки. Яблоко насыщает кожу витаминами, мука подсушивает жирные участки, а мед придает коже сияющего тона.

Томат обладает увлажняющими, отшелущивающими и сужающими свойствами. Если вы хотите избавиться от черных точек и прыщей, нарежьте томат на кружочки и приложите к коже на 15 минут. Затем ополосните теплой водой. Результат гарантирован!

Маски для стимуляции клеток кожи

После гоммажа рекомендуется наносить на лицо питательную маску, которая стимулирует работу клеток. Для этого смешайте 1 ст.л. меда, 1 ст.л. минеральной воды, 1 ч.л. розовой воды и 1 ст.л. йогурта или молока. Нанесите полученную смесь на лицо ватным диском и оставьте на 15 минут. После тщательно ополосните холодной водой.

Измельчите 1/2 авокадо и 1/2 моркови, добавьте 2 ст.л. густой сметаны и 3 ч.л. меда. Нанесите маску на кожу лица и шеи. Через 10-15 минут ополосните теплой водой.

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Для следующей маски вам понадобится 1 кусочек тыквы, 1 ст.л. меда, 2 капли масла чайного дерева. Тыква стимулирует выработку коллагена и борется с появлением недостатков, так же как и масло чайного дерева, которое, помимо прочего, увлажняет кожу. Мед способствует регенерации клеток и придает коже сияния. Для начала приготовьте тыквенное пюре. Добавьте мед и хорошо перемешайте. Затем добавьте масло чайного дерева. Нанесите маску на лицо и оставьте на 15 минут.

Маски против шелушения кожи

Чтобы кожа не шелушилась, смешайте 1 авокадо, сок 1 лимона, 2 ст.л. меда акации. Нанесите маску на лицо на 30 минут, затем ополосните теплой водой и протрите мицеллярной водой.

Измельчите банан до получения пюре. Добавьте 1 ст.л. меда. Полученную маску нанесите на предварительно очищенную кожу лица и оставьте на 15-20 минут.

Общие советы

Вы можете выбрать для себя любую маску, но не забывайте, что кожа отражает состояние вашего здоровья. Чтобы она оставалась молодой и нежной вы должны придерживаться сбалансированного рациона питания, пить как можно больше воды в день, не курить и отказаться от алкоголя.

Напомним, ранее мы делились рецептами действенных масок от морщин.

Смотрите видео о самых популярных рецептах красоты, которые можно найти в сети:

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Источник: womenclub.ru
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