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Как приучить ребенка есть овощи: пять ценных советов родителям

Родители не должны забывать, что они сами – лучший пример для своих детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:13
Как научить ребенка есть овощи
Как научить ребенка есть овощи
Фото: Pexels

Овощи должны быть в рационе каждого человека. Диетологи советуют добавлять их в каждый прием пищи, причем на ужин в вашей тарелке их должно быть больше всего. Но часто родители жалуются, что дети отказываются есть овощи. Вашему вниманию пять ценных советов, как приучить ребенка есть овощи.

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1. Регулярно предлагайте овощи ребенку

Новые игрушки дети любят, а вот новые продукты – далеко не всегда воспринимаются положительно. Тут важно не терять веру и регулярно предлагать ребенку овощи. Главная задача родителей сделать овощи привычными, а не давать их "по праздникам".

2. Не заставляйте

Как и любой взрослый, ребенок может просто не любить какие-то овощи. Благо, что их есть множество и вы всегда можете подобрать тот, который понравиться ребенку: вместо цветной капусты – редис, вместо брокколи – перец, вместо свеклы – кольраби и так далее. Ни в коем случае не заставляйте ребенка есть те овощи, которые он не любит, иначе его нелюбовь распространиться на все овощи и может стать протестом.

3. Личный пример

Если вы будете заставлять ребенка есть овощи, а сами в это время будете есть сосиски с кетчупом, то, скорее всего ваши попытки останутся безуспешными. Дети больше реагируют и смотрят на то, что вы делаете, а не на то, что говорите. А если еще ваши слова и действия отличаются, тогда у ребенка и вовсе может пропасть доверие к вам.

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4. Экспериментируйте с подачей

Какие-то овощи можно запекать, какие-то варить, другие можно есть сырыми. Подключите фантазию не только с приготовлением, а и с подачей. Отличный пример – производители конфет, которые делают яркие обертки и фантазируют с формами. Возьмите пергамент для выпечки и создайте с него конверт, овощи нарежьте мелкой соломкой или шариками и эта подача точно заинтересует ребенка.

5. Доступные овощи

Если у вас овощи будут на видном месте – ребенок рано или поздно захочет их попробовать. А если посреди кухонного стола у вас стоит ваза с конфетами и печеньем, тогда не удивляйтесь почему овощи не в приоритете у вашего ребенка. Сюда можно положить сельдерей, арбузную редьку, морковку. Малого того, что они красиво выглядят и их легко есть, так они еще и очень полезные.

Без примера и участия родителей ребенок не научиться есть полезные продукты. Показывайте, рассказывайте, пробуйте вместе и увидите, что хоть и не сразу, но ребенок найдет те овощи, которые нравятся ему.

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Источник: Сегодня
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