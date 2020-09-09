Что положить ребенку в ланч-бокс, чтобы было вкусно и полезно — личный опыт Натальи Холоденко

Чем больше ребенок употребляет сладкого, тем раздражительнее он становится

В сегодняшних карантинных реалиях, когда в большинстве школ столовые перестали работать, и рассчитывать на горячие обеды не приходится, родители на скорую руку начинают придумывать, что такого положить ребенку в ланч-бокс, чтобы было не только вкусно, но и полезно.

Дети с радостью готовы к шоколаду, конфетам и печенью, но их организмы нуждаются в другом. Что на самом деле стоит давать детям с собой в школу, выясняем вместе с программой "Ранок з Україною".

8-летний сын психолога Натальи Холоденко — Ларион обожает есть овощи. Однако Наталья признается: чтобы привить сыну любовь к здоровому питанию, потратила полгода, и теперь с гордостью может делиться собственными секретами с другими родителями.

Наталья Холоденко Звездный психолог и мотивационный спикер

Питание – очень серьезная вещь, которая влияет не только на процесс обучения, а и на нервное состояние ребенка. Чем больше ребенок употребляет сладкого, тем раздражительнее, агрессивнее и тревожнее он становится. То есть мы должны понимать, что когда снижаем количество углеводов, мы автоматически лечим нервную систему.

Какой перекус опасен для здоровья ребенка

Особенно опасны сладости в виде школьных перекусов. На перемене, когда ребенок съедает шоколадку, печенье или пьет сок, у него резко повышается инсулин, повышается физическая активность. Но он идет на урок, садится и не может сконцентрироваться, успокоиться. Ребенок вынужден 45 минут терпеть потребность двигаться, а потом под конец урока засыпает, потому что инсулин резко падает и активность очень снижается. Мозгу человека, а тем более ребенка, может хватить для повышения активности тех углеводов, которые находятся в овощах и фруктах.

Как сделать полезный перекус, чтобы детям хотелось съесть все

Два вареных яйца вместо бутерброда – это полноценный белок, это легко носить, легко сложить в контейнер. Надо придумать, что это какая-то секретная еда – спецоперация: "Только ты такое ешь, а другие дети едят печенье и бутерброды. А ты – спецагент!".

Вот я, например, даю своему сыну оладьи с брокколи, я не делаю чистое изделие из теста, а добавляю кабачки или цукини, или брокколи – это очень вкусно!

Что давать детям на перекус в школу? Фото: Depositphotos

Процесс питания – это отдельная наука, которая становится все более доступной и понятной. Наталья радуется, что эра обеспокоенных голодными внуками бабушек уже отходит на второй план, и что ее сын может сам определить, когда он уже наелся. К тому же, мы живем во время, когда есть много различных продуктов, позволяющих готовить полезную, но при этом вкусную еду. Главное – найти свой эффективный рецепт.

Напомним, ранее Степанов объяснил, как питаться школьникам в условиях карантина.

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