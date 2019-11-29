Как продлить жизнь без технологий и операций: ответ ученых
Американцы провели масштабный эксперимент
Чтобы продлить жизнь, человеку необязательно использовать какие-то новомодные технологии или делать какие-то инновационные операции. Достаточно просто немного поголодать. Это выяснили ученые из Американской Ассоциации Сердца, передает MedicalXpress.
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Они провели масштабное исследование с участием двух тысяч человек, которым сделали катетеризацию сердца. При этом 389 человек во время исследования регулярно голодали на протяжении последних пяти лет. Сам эксперимент продолжался на протяжении почти четырех с половиной лет.
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В результате выяснилось, что среди тех подопытных, которые регулярно голодали, смертность была на 45% меньше, чем у других участников эксперимента.
"Мы думаем, что длительное голодание продолжительностью около одного дня, один раз в месяц, в течение десятилетий заставляет организм активировать полезные механизмы, когда это обычно не происходит", – отмечают ученые.
Это все поясняется тем, что регулярное голодание существенно снижает риск сердечной недостаточности и таким образом увеличивает продолжительность жизни.
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