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Как продлить жизнь без технологий и операций: ответ ученых

Американцы провели масштабный эксперимент

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:18
Какой есть эффективный способ продления жизни
Какой есть эффективный способ продления жизни
Фото: Pexels

Чтобы продлить жизнь, человеку необязательно использовать какие-то новомодные технологии или делать какие-то инновационные операции. Достаточно просто немного поголодать. Это выяснили ученые из Американской Ассоциации Сердца, передает MedicalXpress.

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Они провели масштабное исследование с участием двух тысяч человек, которым сделали катетеризацию сердца. При этом 389 человек во время исследования регулярно голодали на протяжении последних пяти лет. Сам эксперимент продолжался на протяжении почти четырех с половиной лет.

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В результате выяснилось, что среди тех подопытных, которые регулярно голодали, смертность была на 45% меньше, чем у других участников эксперимента.

"Мы думаем, что длительное голодание продолжительностью около одного дня, один раз в месяц, в течение десятилетий заставляет организм активировать полезные механизмы, когда это обычно не происходит", – отмечают ученые.

Регулярное голодание продлевает жизнь
Регулярное голодание продлевает жизнь
Фото: Pexels

Это все поясняется тем, что регулярное голодание существенно снижает риск сердечной недостаточности и таким образом увеличивает продолжительность жизни.

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