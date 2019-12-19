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Как просыпаться бодрым и энергичным по утрам: пять способов

Обзаведитесь правильными привычками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:36
Как просыпаться энергичным
Как просыпаться энергичным
Фото: stocksnap.io

Часто бывает так, что просыпаешься, а ни сил, ни бодрости, ни энергии уже нет. Оказывается, что не только утренние ритуалы влияют на то, как мы чувствует себя после пробуждения. Очень важно и то, как вы проводите время перед сном. Вашему вниманию пять важных дел, которые важно сделать перед тем, как уснуть.

Что поможет легче просыпаться утром – смотрите видео:

Очистить разум

За день вы получаете колоссальное количество информации, вы делаете много дел и решаете задачи, поэтому ваш разум к вечеру переполнен. Перед сном необходимо очистить его, оставив лишь самое важное.

Чтобы воплотить это в жизнь, запишите все свои мысли на бумагу, расскажите о них своему партнеру или посмотрите какой-то легкий и смешной фильм. Это поможет вам выговориться и переключиться с того нескончаемого потока мыслей.

Полностью расслабьтесь

Чтобы уснуть, важно расслабиться. По приходу домой умоститесь удобно в любимом кресле, на диване или на полу – как вам захочется и постарайтесь ничего не делать, никуда не бежать. Просто посидеть или полежать в тишине. Это поможет вам переключиться с сумасшедшего темпа на домашний и спокойный.

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Не ешьте перед сном

Режим питания важен не только для хорошей фигуры, но и для самочувствия. Вашему телу, организму и желудку в частности, нужен отдых. Постарайтесь вообще ничего не есть после 20.00 часов, убрать даже перекусы. Это даст вашему телу необходимую энергию с самого утра.

Проведите время с любимым человеком

Время, которое вы проводите с любимым или близким человеком, подарит вам не только хорошие эмоции, но и позволит здорово отдохнуть, а также почувствовать связь с родственной душой. Разговоры о том, как прошел день, также хорошо помогают очистить разум от большого количества мыслей.

Утро может быть добрым
Утро может быть добрым
Фото: Pexels

Никаких социальных сетей

Откажитесь от виртуального общения или еще хуже и чаще происходит – простого скроллинга ленты в соцсетях. Это не только не помогает вам расслабиться, как может показаться на первый взгляд, но и засоряет ваш разум еще больше ненужными мыслями и информацией. Возьмите за правило: пришли домой, отключили интернет и включаете его уже утром. Это сложно, но возможно.

Проделайте эти простых шаги и уже завтра сможете проснуться бодрым и энергичным человеком.

Тем временем мы выяснили, как распознать манипулятора: три главных признака.

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