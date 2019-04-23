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Как распознать лимфому: техника самодиагностики рака

Лимфома коварна, но излечима

Сюзанна Кирина
Сегодня, 12:10
Лимфома характеризуется увеличением лимфатических узлов
Лимфома характеризуется увеличением лимфатических узлов
Фото: freepik.com

Большинство из нас понятия не имеют, что такое лимфома, пока не столкнутся с этим заболеванием лично. О том, чем опасна лимфома и как с ней бороться, рассказала руководитель отдела химиотерапии гемобластозов Национального института рака, международный эксперт в области диагностики и лечения лимфом, д. м. н. Ирина Крячок.

Лимфома: что это такое

Термином "лимфома" в медицине называют целую группу онкозаболеваний, при которых поражаются клетки лимфатической системы. Возникают опухолевые образования из лимфоцитов, главных клеток иммунной системы. Они проходят несколько стадий созревания, а рак может развиться на любой из них (вот почему у лимфом столько форм). Первичный очаг заболевания часто дислоцируется в лимфоузлах или других органах иммунной системы – например, в селезенке, костном мозге. Но поскольку лимфоидная ткань имеется в большинстве органов человека, злокачественная опухоль может возникнуть практически в любом органе. "Аномальные" лимфоциты перемещаются по организму с помощью крови и лимфы, поэтому могут быстро достигать всех частей тела. При отсутствии специального лечения болезнь прогрессирует и, как любая онкология, может привести к смерти.

Лимфома: прогноз и стадии

Лимфома возникает до 30 лет и после 60-ти
Лимфома возникает до 30 лет и после 60-ти
Фото: Pixabay

Все лимфомы разделяют на две большие группы: ходжкинские и неходжкинские. Оба вида заболеваний поражают лимфатическую систему организма, но отличаются по клиническим проявлениям, течению, реакции на терапию, характером опухолевых клеток. Самое главное, что эти группы лимфом лечатся совершенно по-разному. Лимфома Ходжкина относится к более благоприятным вариантам: пятилетняя выживаемость при ранних стадиях составляет около 90%. Поражает она чаще всего людей до 30 лет и после 60. Выживаемость при неходжкинских лимфомах зависит от вида (их выделяют около 60), но в среднем составляет около 60%. На ранних стадиях (I-II) излечение может достигать 70-80%, а на более серьезных (III-IV) – всего 20-30%. Заболеваемость неходжкинскими лимфомами выше в группе людей пожилого возраста. При этом по статистике неходжкинские лимфомы являются более распространенным заболеванием.

Лимфома: причины и кто в зоне риска

На сегодняшний день достоверно неизвестно, какие причины приводят к развитию онкологических патологий в лимфосистеме. Тем не менее при некоторых вариантах лимфом эту причину установить удавалось. Например, лимфому с поражением слизистых оболочек может вызвать инфекционный возбудитель хеликобактер пилори (она же вызывает гастрит и язву). А вот с остальными вариантами сложнее. Многие специалисты считают, что развитие лимфом во многом зависит от состояния иммунной системы. Например, спровоцировать злокачественную опухоль в лимфатической системе способен вирус иммунодефицита (ВИЧ). Благоприятный фон для возникновения болезни создает длительный прием лекарств (препаратов, подавляющих иммунную систему), трансплантация органов и тканей, аутоиммунные заболевания. Толчком к развитию рака лимфы может также стать вирус гепатита С. Соответственно, единственная на сегодня профилактика лимфомы – лечение этих болезней.

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Лимфома: как лечить и диагностика

Диагностика лимфомы включает несколько методов. Прежде всего это биопсия (хирургическое удаление) пораженного лимфатического узла или другого очага. Одновременно проводится иммуногистохимическое обследование для установления варианта заболевания. Определяется и распространенность лимфомы: какие лимфатические узлы и лимфоидные (или не лимфоидные) органы вовлечены в процесс. Такую информацию дает несколько видов диагностики. Самый простой – УЗИ брюшной полости и рентгенограмма органов грудной клетки. Более сложная и более точная – компьютерная томография. А самый инновационный метод – ПЭТ-КТ диагностика: определяет не только местонахождение и размеры пораженной зоны, но и позволяет адекватно оценить эффективность терапии. Оценивается также общее состояние здоровья с точки зрения противопоказаний к лечению и прогнозов.

Лимфома: симптомы

Лимфома лечится химиотерапией
Лимфома лечится химиотерапией
Фото: Pixabay

Зачастую первый симптом лимфомы – увеличение лимфатических узлов в области шеи, подмышечных впадинах или паха. Впрочем, возможны и другие симптомы: например, при поражении тканей легких появляются одышка, кашель и синдром сдавливания верхней полой вены (он проявляется оттеком верхней части туловища и затруднением дыхания). Если опухоль локализуется в брюшной полости, возможно чувство тяжести в области живота, вздутие, боли. Увеличение паховых лимфоузлов может вызвать отек ног, а поражение спинного или головного мозга – спровоцировать постоянные головные боли и сильную слабость. Существуют и симптомы общей интоксикации: к ним относятся чрезмерная ночная потливость, резкая потеря веса, беспричинное повышение температуры до 38 градусов и выше. Симптомы разные, но паниковать и поддаваться иппохондрии тоже не стоит: просто сходите к врачу и проверьтесь.

Лимфома лечится

На сегодняшний день лечение лимфомы включает два основных метода: химио- и лучевую терапию. Последняя как самостоятельный метод используется крайне редко, на ранних стадиях. В основном ее применяют для закрепления результатов химиотерапии. Современным методом лечения остается также иммуно-химиотерапия (применение препаратов, воздействие которых направлено на опухолевую клетку-мишень и не поражает другие органы и системы). Самое эффективное при многих вариантах лимфом – сочетание иммуно- и химиотерапии.

Подходы к лечению лимфом каждый раз разные. Например, если пациент болен лимфомой Ходжкина, то на ранних стадиях при отсутствии неблагоприятного прогноза могут назначить всего два курса химиотерапии с использованием четырех препаратов и лучевую терапию в небольшом объеме. В то же время больным с распространенными стадиями и при неважных прогнозах эффективными будут 6-8 курсов химиотерапии и восемь препаратов. Важно также соблюдение всех схем лечения: расчет доз препаратов, пути введения, интервалы между ними.

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Источник: Сегодня
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