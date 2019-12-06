Как распознать полезные и опасные пищевые добавки: советы диетолога

Обращать внимание на содержание так называемых "ешек" крайне важно

Скрытая опасность кроется в надписях на упаковках продуктов, которые остаются настоящей загадкой для большинства из нас. Но обращать внимание на содержание так называемых "ешек" крайне важно для здоровья, предупреждают диетологи. Как распознать полезные и опасные добавки, читайте дальше.

Важно знать, что существуют "ешки", которых лучше избегать и больше всего их в фастфуде.

"Кроме того, что они вызывают привыкание на уровне вкусовых рецепторов, избыток этой добавки негативно влияет на печень, на кишечник", – пояснила Карина Дейнеко, врач-диетолог.

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Но в действительности есть и те, которые обеспечивают потребление продукта. Если, например, убрать из куска мяса Е 250, в нем устроит колонию палочка ботулизма. Поэтому в составе мясных изделий эта добавка обязательна.

"Они безвредны и являются клетчаткой, а также питательной средой для полезных бактерий", – поясняет диетолог.

Как распознать полезные и вредные пищевые добавки Фото: Pexels

Но рядом в списке можно найти и вредные "ешки": "Если ежедневно человек употребляет эти продукты в своем рационе, у него повышаются риски возникновения рака кишечника", – предупреждает эксперт.

Примечательно, что в яблоке и апельсине также есть добавки, но это природные "ешки", иногда их добавляют к продукту, чтобы сделать его более полезным.

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