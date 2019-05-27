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Как распознать приступ аппендицита: главные симптомы

Узнайте, как болит аппендицит

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Аппендицит возникает внезапно
Аппендицит возникает внезапно
Фото: Depositphotos

Аппендицит – это воспаление червеобразного отростка слепой кишки. Аппендикс представляет собой придаток толстой кишки длиной около 8 см. Он является частью иммунной системы человека, выполняя примерно те же функции для кишечника, что и миндалины для легких. Впрочем, как показывает опыт, мы вполне можем жить без него.  

Смотрите видео, как распознать кожные болезни визуально:

Аппендицит: причины возникновения

Точные причины аппендицита медиками установить пока не удалось. Существует предположение, что риску воспаления червеобразного отростка больше подвержены люди с хроническим очагом воспаления в организме (аденоидами, кариесом, ангиной). Врачи объясняют это попыткой лимфоидной ткани аппендикса справиться с постоянной инфекцией. В результате отросток часть удара берет на себя, из-за чего и развивается воспаление, способное привести к перитониту. 

Основные признаки аппендицита

Явные признаки аппендицита следующие:

  • Тупая боль возле пупка или верхней части живота, которая становится острой, опускаясь в нижнюю правую часть живота. Обычно это первый симптом;
  • Потеря аппетита;
  • Тошнота и/или рвота вскоре после того, как началась боль в животе;
  • Отек брюшной полости;
  • Повышение температуры.

При аппендиците возникает боль в правом боку
При аппендиците возникает боль в правом боку
Фото: freepik.com

Почти в половине случаев основные симптомы аппендицита включают:

  • Тупую или острую боль в верхней или нижней части живота, спины или прямой кишки;
  • Болезненное и/или затрудненное мочеиспускание;
  • Рвоту, которая предшествует боли в животе;
  • Сильные судороги;
  • Запор или диарею;

Теперь вы знаете, как болит аппендицит. Если у вас есть какие-либо из перечисленных симптомов, немедленно обратитесь к врачу, потому что своевременная диагностика и лечение очень важны. Не ешьте, не пейте и не используйте обезболивающие, антацидные, слабительные средства или грелки, которые могут привести к разрыву воспаленного отростка.

Напомним, ранее мы рассказывали, как плавно снизить высокое давление. "Сегодня" также делились советами, как избавиться от храпа.

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Источник: Сегодня
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