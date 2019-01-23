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Как сделать ноги красивыми и гладкими

Узнайте, как делать эпиляцию восковыми полосками без проблем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:02
Как эпилировать ноги: правила и советы Фото: freepik.com
Как эпилировать ноги: правила и советы
Фото: freepik.com

Как эпилировать ноги без боли и возможна ли вообще эта процедура, чтобы не испытывать мучительных ощущений и дискомфорт? Эпиляция восковыми полосками позволит вашим ножкам быть гладенькими и выглядеть красиво. Но, как известно, такая косметическая процедура достаточно неприятна. Как эпилировать ноги, чтобы не было больно или же свести болевые ощущения к минимуму, читайте советы в нашей статье.

Красота требует жертв, и женские ножки, увы, не исключение. Чтобы избавиться от неприятности, которая периодически в прямом смысле слова вырастает с непреклонным упорством на гладкой коже, многие женщины прибегают к эпиляции волос восковыми полосками.

Производители полосок для эпиляции хором говорят, что это самый быстрый и удобный вариант избавления от нежелательных волос на ногах в домашних условиях, так как при постоянном использовании волосы постепенно становятся тоньше и мягче, а значит, велика вероятность, что со временем от них можно избавиться совсем. Существует много видов полосок для эпиляции, а потому женщины могут выбрать для себя оптимальный вариант.

Какими бывают полоски для эпиляции ног

Полоски для эпиляции бывают разных видов Фото: freepik.com

Перед тем как эпилировать ноги восковыми полосками, давайте разберемся, что они из себя представляют. Итак, это полоски из натуральной ткани или же из плотной бумаги. Они могут быть как смотанными в рулонах, так и в виде уже разрезанных, готовых к употреблению полосок длиной около 20 см. Первые используют в профессиональных салонах при удалении волос горячим воском, а вторые пригодны для домашнего применения. Также в зависимости от вида эпиляции полоски могут быть чистыми – для горячего способа, или с нанесенным воском – для холодного применения.

Как эпилировать ноги восковыми полосками холодным способом

  1. Депилируемый участок кожи на ногах следует очистить, обезжирить и при необходимости припудрить тальком.
  2. Подержите восковые полоски для депиляции между ладонями примерно 30 секунд, чтобы они разогрелись.
  3. Согретую полоску положите на депилируюмую область ноги, приклеивая ее по росту волос.
  4. Плотно пригладьте ее в течение 10-15 секунд в том же направлении.
  5. Резким движением снимите восковую полоску против роста волос, при этом натягивая кожу. Чем резче будет движение, тем меньше боли вы испытаете.
  6. Остатки воска с кожи удалите обратной стороной полоски. Смажьте депилируемый участок кожи гипоаллергенным маслом или кремом. Чтобы успокоить кожу, сразу после процедуры приложите кубики льда или охлажденный отвар шалфея, мяты и ромашки. Эпилированную кожу в течение двух дней периодически увлажняйте лосьонами и кремами, чтобы избежать точечных раздражений, покраснений.

Как эпилировать ноги восковыми полосками горячим способом

  1. Обезжирьте и очистите кожу перед нанесением воска.
  2. Нанесите на кожу теплый воск специальным апликатором.
  3. Наклейте полоску на воск и прогладьте ее в направлении по росту волос.
  4. Резким движением сорвите полоску в направлении против роста волос. При этом придержите кожу.
  5. После снятия восковой полоски протрите депилируемый участок лосьоном и нанесите масло или крем.

Как эпилировать ноги без боли?

Многие девушки, прошедшие "круги ада" по наведению красоты, делятся опытом, что со временем процедура становится менее болезненной, тело как будто привыкает к ощущениям, потому что знает, что с ним будет происходить и морально к этому готово. Также есть совет непосредственно перед процедурой эпиляции прикладывать к коже холодный компресс, чтобы снизить болевой порог.

Напомним, ранее мы рассказывали, как придать идеальную форму бровям.

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Источник: Сегодня
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