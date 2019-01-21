Как сделать ногти сильными и крепкими

Узнайте, что нужно делать, чтобы ногти не ломались и не расслаивались

Укрепить ноги можно в домашних условиях Фото: pixabay.com

Укрепление ногтей – одна из важнейших составляющих ухода за ними. При частом контакте с моющими средствами, смене сезонов и авитаминозе они расслаиваются, становятся хрупкими и ломкими. Проблемы с ногтями также могут вызвать курение, неправильный уход, травмы, болезни сердца, нервной системы и щитовидной железы.

Как укрепить ногти в домашних условиях

Начните с профилактических процедур – до минимума ограничьте контакт рук с порошками и моющими средствами. При выполнении домашней работы пользуйтесь специальными резиновыми перчатками, предварительно смазав руки защитным кремом.

Добавьте свой в ежедневный рацион миндаль, инжир, финики, молочные продукты, рыбу и красное мясо. Эти продукты - основные источники железа и различных групп витаминов, полезных для кожи и ногтей.

Делайте ванночки с морской солью. Растворите в мисочке с теплой водой столовую ложку соли и опустите туда пальцы на 10 минут.

Укрепление ногтей включает и питание их маслом или лечебным кремом для кутикулы. Особое внимание уделите контуру ногтя, а средство для кутикулы втирайте в основание круговыми движениями большим пальцем другой руки. При этом размягченную кутикулу можно аккуратно отодвинуть апельсиновой палочкой, позволяя ногтю "дышать".

Укреплению ногтей способствует и регулярный массаж, улучшающий кровообращение. Еще одна процедура, которую можно провести как самостоятельно, так и в косметическом салоне, – это парафинотерапия.

Не забывайте делать маникюр не реже 1 раза в 2 недели, а для снятия лака используйте максимально щадящие жидкости, категорически отказавшись от ацетона. И помните, что ногти периодически нуждаются в отдыхе от лака, даже самого качественного. Поэтому соблюдайте режим - проносив лак пять дней, сделайте два дня перерыва.

Некоторое время можно вместо цветного лака пользоваться укрепителем для ногтей. Он защитит их от вредного воздействия окружающей среды, поможет сделать хрупкие и тонкие ногтевые пластины более крепкими.

Напомним, ранее мы писали, как сделать ногти крепкими и красивыми. А врачи назвали главную опасность наращивания ногтей.

Смотрите видео, чем опасен некачественный гель-лак для ногтей: