Как сделать перекус полезным для здоровья и фигуры: советы диетолога

Врачи рассказали, чем лучше заменить сладости и фаст-фуды

Диетолог рассказала, какие перекусы полезные Фото: Pexels

Перекусы – универсальный способ следить за здоровым рационом, не теряя рабочего темпа. В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", рассказали, как и когда делать правильный перекус, и чем лучше заменить сладости и фаст-фуды.

Как правильно перекусывать, чтобы это не отразилось на вашей фигуре – смотрите видео:

Врачи уверяют – перекус в первую очередь должен быть полезным, и пренебрегать этим не стоит.

"Это могут быть орешки, это может быть овощная нарезка или овощной салатик, это может быть в крайнем случае не фреш, а смузи, львиную долю которого составляют овощи, можно добавить туда семена льна, кунжута, молотый мак по вкусу. Также это могут быть кисломолочные продукты или ягоды – любые сезонные фрукты, но достаточно осторожно, так как они обладают способностью повышать сахар", – рассказала диетолог Наталья Суслова.

Десерты также следует ограничить в своем рационе. По статистике более девяти процентов украинцев страдают от сахарного диабета. Лучше полакомиться шоколадом, в котором содержание какао-бобов не менее 80 процентов.

"Качество продуктов, которые сегодня есть на рынке – того самого печенья и вафель, не то, что не рекомендуется... кроме сахара, трансжиров и непонятных наполнителей, понять, что вы кладете в рот – очень трудно", – поделилась врач-диетолог.

Орехи – отличный перекус Фото: stocksnap.io

Общемировой тренд тотального внимания к собственному рациону постепенно доходит и к нам. Украинцы вчитываются в этикетки продуктов, выбирают орешки и сухофрукты вместо бутербродов. Но и ими, предостерегают врачи, злоупотреблять тоже не стоит.

"Орешки – это очень хорошо, но количество их должно быть ограничено. Если мы говорим о грецких орехах – это 4-5 орешков в сутки, миндаль – тоже где-то 5-6 штук", – говорит врач-гастроэнтеролог Вадим Шипулин.

Вашему вниманию несколько советов, которые помогут оставаться сытым и не навредить своему здоровью. Для того, чтобы перекус был полезным, надо:

выделить время на прием пищи, отложив все дела;

тщательно пережевывать пищу;

принимать кисломолочные продукты, семена, овощи или фрукты в ограниченных количествах;

не злоупотреблять орешками и сухофруктами;

между приемами пищи подождать не менее двух часов;

максимально исключить из рациона конфеты, пирожные и печенье;

после приема пищи подвигаться в течении пятнадцати минут.

Тем временем мы выяснили, какие продукты можно есть, а какие – категорически нельзя, когда болит голова.

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