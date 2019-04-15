Как сделать шугаринг в домашних условиях

Шугаринг – это способ эпиляции с использованием густой сахарной пасты

Пасту для шугаринга можно сделать в домашних условиях Фото: freepik.com

Шугаринг – это процедура удаления волос, которая проводится с помощью сахарной пасты. Родиной шугаринга считается Древний Египет. В Древней Персии он также был очень популярен, поэтому одно из названий процедуры – персидская эпиляция.

И хотя шугаринг делают почти во всех салонах красоты, приготовить сахарную пасту для удаления волос можно в домашних условиях. Она обычно состоит из трех ингредиентов: сахара, воды, лимонной кислоты или сока.

Рецепт пасты для шугаринга с лимонной кислотой в микроволновке

Ингредиенты:

6 ст. л. сахара

2 ст. л. воды

0,5 ч.л. лимонной кислоты

Как приготовить пасту для шугаринга за 2 минуты:

Смешайте все ингредиенты для пасты в миске, пригодной для микроволновки. Поставьте в печь и нагревайте в течение 30 секунд. Достаньте, перемешайте. Повторите еще три раза. В общей сложности паста готовится 2 минуты. Только помните, что микроволновки бывают разные, поэтому смотрите на цвет – он должен быть карамельным, но не темно-коричневым. Перед использованием пасту следует остудить. Когда масса будет еле теплой, возьмите немного в руки и начните растягивать, как жвачку. Сминайте и растягивайте, пока паста не станет очень светлой. На это уйдет несколько минут. Для лучшего эффекта присыпьте зону эпиляции тальком. Нанесите пасту для шугаринга и рукой протяните ее против роста волос. Затем как можно резче сорвите по росту волос.

Кожу перед процедурой рекомендуют присыпать тальком Фото: Pinterest

Шугаринг: рецепт с лимоном и коричневым сахаром

Ингредиенты:

3 чашки коричневого сахара

2,5 стакана воды

4 ч.л. лимонного сока

Как приготовить пасту для шугаринга с лимоном:

Доведите ингредиенты до кипения в кастрюле с толстым дном. Дайте покипеть 2 минуты, затем немного уменьшить огонь, чтобы смесь слегка побулькивала. Регулярно помешивайте и следите за цветом смеси – как только она станет светло-золотисто-коричневой, уменьшите огонь (это займет около 20 минут). Продолжайте регулярно помешивать, чтобы смесь не пригорела ко дну посуды. Оставьте на медленном огне, пока масса не приобретет темно-янтарный цвет (это займет около 25 минут). Снимите с плиты и дайте немного остыть в кастрюле. Перелейте в контейнер и остудите до комнатной температуры. Пасту лучше всего использовать после того, как смесь настоится в течение 24 часов. Отделите от общей массы пасты для шугаринга небольшой кусочек размером с грецкий орех. Немного разомните его в руках. Наносить пасту нужно против роста волос, а срывать – по направлению роста волос дергающим движением.

Нельзя наносить горячую сахарную массу на кожу Фото: Pinterest

Рецепт пасты для шугаринга на 10 ложек сахара

Ингредиенты:

10 столовых ложек сахарного песка

5 ст. л. сока лимона

2 ст.л. воды

Как приготовить пасту для шугаринга с лимонным соком:

Все смешайте и варите на слабом огне, пока масса не станет очень густой и тягучей. Она должна приобрести карамельный оттенок. Немного остудите, чтобы паста стала теплой, пластичной, густой и слегка горячей, но не обжигающей. Скатайте из нее шарик. Прижимая шар к коже, катите его против роста волос. Прижимайте примерно на 5 секунд и отрывайте.

Напомним, ранее мы писали, как избавиться от целлюлита. "Сегодня" также делились рецептом скраба от Леси Никитюк.

Смотрите видео и узнайте, что делать, если вы не помыли волосы:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram