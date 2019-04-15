Как сделать шугаринг в домашних условиях
Шугаринг – это способ эпиляции с использованием густой сахарной пасты
Шугаринг – это процедура удаления волос, которая проводится с помощью сахарной пасты. Родиной шугаринга считается Древний Египет. В Древней Персии он также был очень популярен, поэтому одно из названий процедуры – персидская эпиляция.
И хотя шугаринг делают почти во всех салонах красоты, приготовить сахарную пасту для удаления волос можно в домашних условиях. Она обычно состоит из трех ингредиентов: сахара, воды, лимонной кислоты или сока.
Рецепт пасты для шугаринга с лимонной кислотой в микроволновке
Ингредиенты:
- 6 ст. л. сахара
- 2 ст. л. воды
- 0,5 ч.л. лимонной кислоты
Как приготовить пасту для шугаринга за 2 минуты:
- Смешайте все ингредиенты для пасты в миске, пригодной для микроволновки.
- Поставьте в печь и нагревайте в течение 30 секунд. Достаньте, перемешайте. Повторите еще три раза. В общей сложности паста готовится 2 минуты. Только помните, что микроволновки бывают разные, поэтому смотрите на цвет – он должен быть карамельным, но не темно-коричневым.
- Перед использованием пасту следует остудить.
- Когда масса будет еле теплой, возьмите немного в руки и начните растягивать, как жвачку. Сминайте и растягивайте, пока паста не станет очень светлой. На это уйдет несколько минут.
- Для лучшего эффекта присыпьте зону эпиляции тальком. Нанесите пасту для шугаринга и рукой протяните ее против роста волос. Затем как можно резче сорвите по росту волос.
Шугаринг: рецепт с лимоном и коричневым сахаром
Ингредиенты:
- 3 чашки коричневого сахара
- 2,5 стакана воды
- 4 ч.л. лимонного сока
Как приготовить пасту для шугаринга с лимоном:
- Доведите ингредиенты до кипения в кастрюле с толстым дном.
- Дайте покипеть 2 минуты, затем немного уменьшить огонь, чтобы смесь слегка побулькивала.
- Регулярно помешивайте и следите за цветом смеси – как только она станет светло-золотисто-коричневой, уменьшите огонь (это займет около 20 минут).
- Продолжайте регулярно помешивать, чтобы смесь не пригорела ко дну посуды.
- Оставьте на медленном огне, пока масса не приобретет темно-янтарный цвет (это займет около 25 минут).
- Снимите с плиты и дайте немного остыть в кастрюле.
- Перелейте в контейнер и остудите до комнатной температуры.
- Пасту лучше всего использовать после того, как смесь настоится в течение 24 часов.
- Отделите от общей массы пасты для шугаринга небольшой кусочек размером с грецкий орех. Немного разомните его в руках. Наносить пасту нужно против роста волос, а срывать – по направлению роста волос дергающим движением.
Рецепт пасты для шугаринга на 10 ложек сахара
Ингредиенты:
- 10 столовых ложек сахарного песка
- 5 ст. л. сока лимона
- 2 ст.л. воды
Как приготовить пасту для шугаринга с лимонным соком:
- Все смешайте и варите на слабом огне, пока масса не станет очень густой и тягучей. Она должна приобрести карамельный оттенок.
- Немного остудите, чтобы паста стала теплой, пластичной, густой и слегка горячей, но не обжигающей.
- Скатайте из нее шарик. Прижимая шар к коже, катите его против роста волос. Прижимайте примерно на 5 секунд и отрывайте.
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