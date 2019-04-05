Как сделать живот плоским: четыре совета от Аниты Луценко

Оказывается, просто качать пресс – недостаточно

Чтобы получить плоский живот, Анита Луценко советует наладить питание Фото: instagram.com/anitasporty

Известная украинская телеведущая и фитнес-тренер Анита Луценко, которая недавно рассказала о пользе упражнений Кегеля, теперь поделилась советами, как избавиться от лишнего жира на животе.

"Все любят качать пресс, чтобы живот стал плоским, но важно понимать, что жир на животе зависит от еды и от осанки не меньше, чем от скручиваний!", – написала Анита в своем Instagram.

Итак, если вы хотите плоский живот:

Наладьте питание: уберите фаст-фуд, сладкие напитки, перекусы на ходу, избыток жира и сладости, алкоголь. Встаньте к стене спиной и сравните позицию со своей привычной осанкой (поясницу не прогибайте, а приблизьте к стене). Постойте 1 минуту. Подумайте про упражнение Кегель. Подтяните анус вверх и посмотрите еще раз на живот! Втянулся? Занимайтесь внутренними мышцами. Качайте пресс.

"Если вы выполните все пункты, то живот не может быть не плоским, и неважно, делали вам кесарево или нет", – подвела итоги Луценко.

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, почему нельзя экономить на питании. Тренер также показала, как быстро накачать пресс. Кроме этого, Анита Луценко поделилась упражнениями для стройных ног.

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