Как снять стресс и успокоить нервы: ученые назвали необычный способ

Медики со всей серьезностью рекомендуют сыграть в "Тетрис"

Игра в "Тетрис" помогает успокоиться Фото: pixabay.com

Вы тоже часами играл в "Тетрис" в детстве? Игра была популярна на компьютерах, Game Boys и других игровых консолях в течение десятилетий и рассматривалась как не что иное, как способ убить время. Но исследователи обнаружили, что "Тетрис" – отличный способ ослабить чувство тревоги.

Исследование, опубликованное в журнале Emotion, показало, что игра в Тетрис помогает успокоить нервы и помочь мозгу перейти в состояние "потока". Это психическое состояние, в котором человек полностью включен в то, чем он занимается, что характеризуется деятельным сосредоточением и полным вовлечением в процесс деятельности.

"Вы теряете самосознание, и время просто пролетает", – сказала Кейти Суини, психолог из Калифорнийского университета, Риверсайд, которая была соавтором исследования.

Если вы когда-либо играли в "Тетрис" или подобные игры, то прекрасно знаете это чувство. Игра отвлекает ваш мозг и помогает расслабиться людям, страдающим от повышенной тревожности. В ходе эксперимента исследователи выбрали группу из 300 студентов колледжа и сказали им, что их будут оценивать сверстники на основе их привлекательности – чтобы заставить испытуемых нервничать.

Участники были разделены на три группы: одна группа играла в медленную версию игры, еще одна – в невероятно быструю и сложную версию, а третья группа играла в классическую версию, которая начинается умеренно и адаптируется к вашему уровню мастерства.

Ученые выяснили, что только третья группа геймеров смогла попасть в "поток" игры, в то время как "медленной" группе было скучно, а "быстрая" группа слишком нервничала. Классическая группа получила более высокий уровень положительных эмоций и более низкий уровень отрицательных.

Напомним, ранее ученые заявили, что "Тетрис" помогает справиться с посттравматическим расстройством. А американка даже решила выйти за "Тетрис" замуж.

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