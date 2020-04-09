Как сохранить красивую осанку: ТОП-5 эффективных упражнений на каждый день

Чтобы выполнять эти упражнения вам не нужны никакие тренажеры

Иметь красивую осанку хотят все, но заботятся об этом не многие. А если учесть, что из-за карантина многие вынуждены работать из дома, где нет удобного рабочего места и сидеть за ноутбуком приходится где-попало, спина страдает еще больше. Допускать этого нельзя, ведь осанка – это показатель не только красоты но и вашего здоровья.

Вашему вниманию ТОП-5 абсолютно простых, но очень эффективных упражнения на каждый день, чтобы сохранить красивую осанку.

1. Карандаш между лопаток

Стоя ровно, поставьте ноги немного шире плеч, а руки вытяните в стороны. После чего согните руки в локтях под прямым углом вперед, отведите плечи назад и соедините лопатки. Представьте, что между лопатками вы держите карандаш и он не должен упасть на пол. В таком положении выполните плавные наклоны вправо и влево.

Выполнять такое упражнение необходимо 20-30 секунд.

Оно поможет вам расслабить мышцы плечевого пояса, снять боль в позвоночнике и растянуть мышцы груди.

Как сохранить красивую осанку Фото: Pexels

2. Потягивания кошки

Упражнение напоминает движения кошки, когда она потягивается после сна. Выполняется, стоя на четвереньках. Расслабьте живот на вдохе, поднимите взгляд вверх и плавно прогните позвоночник. Представьте, что хотите дотянуться копчиком до затылка. На выдохе наклоняйте подбородок к груди, напрягите пресс и округлите спину.

Выполнять такое упражнение необходимо по 10 подходов.

Оно помогает вытягивать позвоночник, снять напряжение в шее, плечах и туловище.

3. Эффект второго подбородка

Будете вы стоять или сидеть при выполнении упражнения значения не имеет. Вам нужно опустить плечи вниз и отвести их назад, взгляд перед собой – положите средний и указательный пальцы на подбородок. Легонько надавите на него, а голову при этом отведите назад в горизонтальной плоскости, не запрокидывая. Правильно выполняя это упражнение вы получаете эффект второго подбородка. В таком положении нужно задержаться на 4 секунды и вернуться в исходное положение.

Выполнять такое упражнение необходимо 10-15 раз.

Оно помогает восстановить правильное положение головы, а также укрепить мышцы шеи.

4. Вытягивание рук и ног

Стоя на четвереньках, вытяните одновременно правую руку и левую ногу. При этом старайтесь поднять их как можно выше, сохранив равновесие с помощью напряжения мышц пресса. Задержитесь в такой позиции на 10–20 секунд, после чего вернитесь в исходное положение. Затем сделайте это же упражнение на другую ногу и руку.

Выполнять такое упражнение необходимо 10 раз на каждую сторону.

Оно помогает укрепить мышцы спины, рук, ног и ягодиц.

Как сохранить красивую осанку Фото: Pexels

5. Наклон с опорой на стену

Стоя возле стены на расстоянии двух шагов, поставьте ноги на ширине бедер и наклонитесь вперед, упритесь ладонями в стену. Растягивая спину вы почувствуете, как натягиваются мышцы. Плавно наклоняйтесь как можно ниже, чтобы лучше растянуть плечи. При этом ноги и спина должны быть прямыми, а ваше тело образовывать угол 90 градусов.

Выполнять такое упражнение необходимо 40–60 секунд.

Оно полезно для раскрытия плечевых суставов, которые больше всего страдают из-за долгой работы за компьютером.

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