Как сохранить потенцию до преклонных лет: сексопатолог открыл секрет

Эрекцию до старости сохранит табу на валерьянку без врача, запрет на скрещивание ног и отказ от мятного чая

Редкий мужчина не мечтает быть в постели "ого-го" лет эдак до… Нет, лучше, пока дышит! Еще меньше среди них тех, кто что-то для этого делает. А что же все-таки нужно? Об этом нам рассказал Игорь Чернокульский, уролог-андролог, сексопалог, репродуктолог, член Европейской ассоциации урологов, член Украинской ассоциации андрологии и сексуальной медицины.

Состояние любого органа невозможно без соблюдения основных правил здорового образа жизни. Без этой банальщины, если не сказать занудства, невозможна и долгая потенция. Но есть еще несколько факторов, которые играют решающую роль в сохранении мужской силы на долгие годы. Прежде всего те, что влияют на сосудистую систему человека, так как механизм эрекции — мощный приток крови к половому члену по артериям, и блокировка ее оттока за счет кровенаполнения через вены. Именно потому, 80% случаев потери потенции вызваны проблемами в сосудистой системе человека.

Табу на курение

Токсические вещества в сигаретном дыме (прежде всего — ацетон, свинец, мышьяк и формальдегид) вызывают воспаление в эндотелии — внутренней устилке сосудов, что особенно чревато, если речь о венах. В таком случае даже при состоявшейся эрекции через вены полового члена происходит утечка прихлынувшей артериальной крови к нему, и эрекция снижается. Потому в отказе от сигарет, если вы серьезно намерены не отставать от Казановы, полумер быть не может. Никаких "еще одна сигаретка" или "последняя затяжка".

Никогда не скрещивайте ноги

Поза в наклоне вперед, с закидыванием ноги на ногу, ведет к пережиму вен в паху. Как уже было сказано, их структура практически паутинная, потому при регулярном пережиме ухудшается венозный отток, что в перспективе ведет к воспалению в венах. Это, в свою очередь, вызывает еще одну сосудистую проблему — образование тромбов, так как при воспалении ток крови затрудняется и становится турбулентным.

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Чтобы этого избежать, ежедневно употребляйте разжижающие кровь продукты: лук, чеснок, имбирь и черный перец, морскую рыбу трижды в неделю. И как можно больше двигайтесь, чтобы разгонять кровь. Самые обычные приседания 2—3 минуты каждый час отлично гоняют кровь, упреждая образование фибриновых сгустков.

Не принимайте успокоительные без врача

Любые седативные средства, а также, казалось бы, безобидные чаи на основе мяты, мелис

сы, боярышника, ментола и пустырника снижают давление, то есть вмешиваются в функции сосудистой системы. Потому без врача не стоит принимать ни одно лекарство "для успокоения".

Велопрогулки — на дамском сиденье

Передавливание сосудов промежности при езде на велосипеде тоже нарушает их функции. Потому регулярные велопрогулки, несмотря на то, что это часть ЗОЖ, небезопасны для мужского здоровья.

Кроме того, такие физнагрузки чреваты повреждением нервных окончаний, что тоже сделает эрекцию невозможной. Потому ездить на велосипеде можно только на "дамском" сидении (широком). И надевайте на велопрогулки специальные шорты с подкладками.

Гормоны: как не стать женщиной

Не злоупотребляйте молоком. Оно содержит провоспалительный агент — козеин, а также женский гормон — эстроген, что может привести к гормональному дисбалансу и снижению уровня тестостерона, от которого зависит эректильная функция.

Не увлекайтесь пивом

Этот напиток за счет хмеля в составе также содержит эстроген. Потому, если без него никак, употребляйте хотя бы не чаще одного раза в неделю, и не более 500 мл.

Ограничьте алкоголь

В день — не более 100 мл (меньше — лучше) одного из крепких напитков или 180—200 мл сухого вина. В противном случае это ухудшит не только состояние сосудов, но и функции печени, из-за чего она часть тестостерона станет превращать в эстроген.

Не ешьте маргарин

Регулярное употребление маргаринсодержащих продуктов ведет к нарушениям в работе печени, с указанным выше последствием. Также печень отвечает за выработку холестерина, избыток которого виновен в образовании атеросклеротических бляшек. Если они возникают в сосудах половых органов, то практически перекрывают их просвет, поскольку сосудистая сетка в этих органах крайне тонкая. Потому откажитесь от любого рода полуфабрикатов, промышленно ­изготовленных кондитерских изделий, майонеза и кетчупа. Вместо них введите в рацион фитонутриенты, улучшающие функции печени: витамины С (шиповник, красный сладкий перец или петрушка должны быть в вашем меню ежедневно), Е (нерафинированное растительное масло — 2 ст. л.), витамины группы В (кефир, йогурт, гречневая или пшенная каша).

Упор на "хороший" жир

Ни один ваш день не должен обходиться без таких продуктов, как сливочное и нерафинированное растительное масло или рыба жирных сортов. Они обеспечивают нормальный желчеотток. Это, в свою очередь, упреждает запоры: при них кишечник сдавливает полую вену в малом тазу.

Без вегетарианства

Модный тренд — упор в питании на овощи — для мужчин небезопасен: полноценный синтез тестостерона невозможен без холестерина, и его содержит только животный белок. Вместе с тем, не увлекайтесь красным мясом — ешьте его не чаще трех раз в неделю: экстрактивные вещества в говядине, свинине и баранине имеют провоспалительные свойства.

Не налегайте на хлеб

Хлебобулочные изделия увеличивают количество жира в тканях человека. А именно из него организм синтезирует эстроген.