Что ни в коем случае нельзя делать людям с больной печенью

Врач специально для Сегодня.Lifestyle рассказал, какие блюда необходимо есть каждый день

Берегите здоровье печени. Фото: depositphotos

Отправляясь на природу или же устраивая посиделки дома, постарайтесь не переедать и не перепивать, чтобы не навредить здоровью печени. Делайте акцент на живую еду, как можно больше гуляйте на свежем воздухе, играйте в подвижные игры, организуйте велопробег и не забывайте пить воду (суточная норма – 1,5-2,5 л, в зависимости от веса). Наша печень нуждается в здоровой пище и движении.

Как улучшить работу печени

Жирные блюда, консервированные продукты, газировка, непомерные дозы алкоголя разрушают печень и наполняют организм "плохим" холестерином. Это способствует развитию неалкогольной жировой болезни печени (жировая дистрофия, стеатогепатит), алкогольного гепатита. Со временем эти заболевания трансформируются в цирроз или рак. Поэтому исключите эти блюда и напитки из своего рациона.

Специи

Готовя блюда старайтесь не использовать специи, которые содержат синтетические добавки. Отдайте предпочтение натуральным сушеным травам. Также, по возможности, ограничьте употребление покупных кетчупов, соусов, майонеза, сосисок, колбасы, шпротов, копченостей, которые медленно разрушают нашу печень.

Перекусы

Позаботьтесь о правильном перекусе для печени. Это могут быть домашние гренки из темного цельнозернового хлеба, орехи, сухофрукты, свежие фрукты. От майонезно-колбасных бутербродов лучше отказаться, поскольку жирная пища способствует возникновению жировой дистрофии печени (в печеночных клетках скапливается жир, который существенно нарушает работу органа).

Легкие салаты

Готовьте легкие салаты. Самый простой вариант – капустный с укропом, петрушкой, рукколой и морковью. Эти овощи и зелень очень позитивно влияют на печень и желудочно-кишечный тракт, а также благоприятствуют выведению шлаков и токсинов.

Соки и табу на алкоголь

Пейте натуральный овощной или фруктовый сок, компот домашнего приготовления. Что касается алкоголя, то здесь все не так просто. Во-первых, он должен быть качественным, во-вторых, его нельзя употреблять много и на голодный желудок. Отдайте предпочтение хорошему вину, коньяку или водке. Эти напитки (в небольшом количестве) не нарушают работу печени, чего нельзя сказать о пиве и слабоалкогольных ликерах.

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"Не рекомендуется смешивать разные виды алкоголя, это очень плохо сказывается на состоянии печени. Дело в том, что она расщепляет этиловый спирт и нейтрализует действие токсических компонентов, которые попадают в организм вместе с ним. Чем больше человек употребляет этанола, тем больше образуется токсический недоокисленных веществ, хуже она выполняет свои задачи и тяжелее будет ваше самочувствие завтра", - рассказывает опытный врач клиники лечения печени "Регенерация", кандидат медицинских наук Анатолий Печенка.

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Многие считают, что навредить человеческому организму алкоголь может, если пить его много и систематически. Но на самом деле это не так.

"Для того чтобы заполучить серьезное заболевание печени, иногда хватает и нескольких мощных застолий, а для отравления алкоголем и одного будет вполне достаточно. Печень не сразу начнет болеть, погибают гепатоциты (клетки печени) преимущественно молча. Именно поэтому забывать о состоянии органа, который называют вторым сердцем, не стоит даже во время отдыха", – утверждает Анатолий Печенка.

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