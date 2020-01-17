Как связано эмоциональное выгорание со сбоем в работе сердца: научный ответ

Ученый пояснил, чем выгорание отличается от депрессии

Эмоциональное выгорание связано с работой сердца Фото: Pexels

У тех людей, кто жалуется на эмоциональное выгорание, чаще появляется одно из самых распространенных нарушений в работе сердца — мерцательная аритмия. Это выяснили американские ученые, передает Sciencedaily.

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"Жизненное истощение, которое еще называют синдромом выгорания, обычно вызывается длительным и глубоким стрессом на работе или дома", – говорит автор исследования доктор Парвин К. Гарг из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе.

По его словам, синдром выгорания отличается от депрессии, которая характеризуется плохим настроением, чувством вины и плохой самооценкой.

"Результаты нашего исследования дополнительно устанавливают вред, который может быть причинен людям, которые страдают от истощения, которое не контролируется", – пояснил ученый.

Исследователи вели эксперимент на протяжении 25 лет. В этот период они наблюдали за более чем 11 тысячами американцев, чтобы понять, есть ли связь между заболеваниями сердечно-сосудистой системы и эмоциональным выгоранием, проявлениями агрессии, использованием антидепрессантов, а также со слабыми социальными связями.

Чем эмоциональное выгорание отличается от депрессии Фото: Pexels

Когда ученые сравнили полученные данные, то сделали вывод, что у людей с эмоциональным выгоранием мерцательная аритмия проявляется на 20% чаще. При этом на 21% чаще она появлялась у тех участников исследования, кто принимал антидепрессанты по сравнению с теми, кто этого не делал. По словам ученых, агрессия и социальные связи оказались не связаны со здоровьем сердца.

Ученые считают, что дело в воспалении, которое возникает в результате реакции организма на стресс. Именно из-за этого воспаления может нарушаться и работа сердца.

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