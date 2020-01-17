Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как связано эмоциональное выгорание со сбоем в работе сердца: научный ответ

Ученый пояснил, чем выгорание отличается от депрессии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:38
Эмоциональное выгорание связано с работой сердца
Эмоциональное выгорание связано с работой сердца
Фото: Pexels

У тех людей, кто жалуется на эмоциональное выгорание, чаще появляется одно из самых распространенных нарушений в работе сердца — мерцательная аритмия. Это выяснили американские ученые, передает Sciencedaily.

Способны ли витамины решить все проблемы со здоровьем – смотрите видео:

"Жизненное истощение, которое еще называют синдромом выгорания, обычно вызывается длительным и глубоким стрессом на работе или дома", – говорит автор исследования доктор Парвин К. Гарг из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе.

По его словам, синдром выгорания отличается от депрессии, которая характеризуется плохим настроением, чувством вины и плохой самооценкой.

Читайте также:
Как бороться с эмоциональным выгоранием в отношениях: рекомендации психолога

"Результаты нашего исследования дополнительно устанавливают вред, который может быть причинен людям, которые страдают от истощения, которое не контролируется", – пояснил ученый.

Исследователи вели эксперимент на протяжении 25 лет. В этот период они наблюдали за более чем 11 тысячами американцев, чтобы понять, есть ли связь между заболеваниями сердечно-сосудистой системы и эмоциональным выгоранием, проявлениями агрессии, использованием антидепрессантов, а также со слабыми социальными связями.

Чем эмоциональное выгорание отличается от депрессии
Чем эмоциональное выгорание отличается от депрессии
Фото: Pexels

Когда ученые сравнили полученные данные, то сделали вывод, что у людей с эмоциональным выгоранием мерцательная аритмия проявляется на 20% чаще. При этом на 21% чаще она появлялась у тех участников исследования, кто принимал антидепрессанты по сравнению с теми, кто этого не делал. По словам ученых, агрессия и социальные связи оказались не связаны со здоровьем сердца.

Читайте также:
Как справиться с усталостью и не допустить выгорания: личный опыт Ирины Данилевской

Ученые считают, что дело в воспалении, которое возникает в результате реакции организма на стресс. Именно из-за этого воспаления может нарушаться и работа сердца.

Тем временем мы выяснили, как продлить молодость и долголетие: пять секретов.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Кому нельзя купаться на Крещение: советы медиков Как справиться с усталостью и не допустить выгорания: личный опыт Ирины Данилевской Искусство достигать желаемого: 10 шагов к успеху по методу Дэвида Шварца Как продлить молодость и долголетие: пять секретов
здоровье депрессия стресс психология
Реклама

Новости партнеров

Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Картофельная запеканка с грибами в духовке
Картофельная запеканка с грибами в духовке
Блинный торт
Блинный торт "Шоколадный пломбир". Пошаговый рецепт
Прощай, старая ванная! Обновление без ремонта
Прощай, старая ванная! Обновление без ремонта
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 11:16Fun

Крещение 2020: ТОП-10 правил и ошибок купания в проруби

Сегодня, 09:51Fun

Крещение 2020: поздравления в прозе и что нельзя делать

Сегодня, 08:48Fun

17 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 12:08Афиша

"Пришли в себя после праздников?": Уилл Смит и Мартин Лоуренс обратились к украинцам

Вчера, 08:17Fun

16 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

15 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

15 январяFun

15 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

15 январяШоу-бизнес

Меган Маркл впервые после громкого заявления появилась на публике: фото

15 январяFun

"Невеста" священнослужителя после свадьбы оказалась мужчиной: фото

14 январяFood

Кофе с молоком: польза и вред для здоровья

14 январяFun

На видео показали реакцию "самого спокойного человека на планете" во время драки

14 январяFun

14 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

14 январяFun

День Василия 2020: что ни в коем случае нельзя делать 14 января

14 январяFun

От раздевшейся ради коал активистки отказался парень и вся семья: фото

14 январяШоу-бизнес

Известную украинскую ведущую ограбили в центре Киева

14 январяШоу-бизнес

Megxit: последствия резонансного заявления Меган Маркл и принца Гарри

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам
Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Блинный торт
Блинный торт "Шоколадный пломбир". Пошаговый рецепт
7 веских причин выбросить микроволновку прямо сейчас
7 веских причин выбросить микроволновку прямо сейчас
Алла Пугачева поразила сеть внешним видом на рождественском фото
Алла Пугачева поразила сеть внешним видом на рождественском фото