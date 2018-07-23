Как сжечь лишний жир на животе: ТОП-5 напитков для похудения

Эти напитки одобрены диетологами

Некоторые напитки способствуют потере веса Фото: freepik.com

Если вы пытаетесь похудеть, но наверняка хотите убрать лишний жир на животе. В конце концов, висцеральный жир, который накапливается на талии, самый опасный: его избыток увеличивает риск диабета второго типа, инсульта и сердечных заболеваний.

Американский врач и диетолог Джиллиан Кубала посоветовала несколько напитков, которые помогут похудеть без вреда для здоровья.

Вода

Вода помогает безопасно похудеть Фото: pixabay.com

Если вы привыкли пить сладкие напитки, замените их обычной чистой водой. "Да, старая добрая вода – один из лучших напитков для похудения", – сказала Джиллиан. "Исследования показывают, что употребление большего количества воды, особенно до приема пищи, может снизить общее потребление калорий, что поможет вам потерять лишний жир".

Если вам скучно пить простую воду, дополните ее лимоном, мятой или кусочками фруктов.

Кофе

Кофеин ускоряет метаболизм Фото: pixabay.com

Джиллиан рекомендует пить кофе для похудения. Доказано, что кофеин активизирует обменные процессы в организме и способствует потере веса. Кроме того, кофе полезно пить перед тренировкой, чтобы взбодриться.

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Матча

Порошковый зеленый чай богат антиоксидантами Фото: pixabay.com

"Матча содержит большое количество катехинов и антиоксидантов. Эти вещества ускоряют метаболизм и увеличивают потерю жира", – сообщила Джиллиан Кубала. "Кроме того, кофеин, содержащийся в зеленом чае матча, даст вам заряд энергии перед тренировкой, что сделает занятия спортом более эффективными".

Имбирный чай

Имбирный чай отбивает аппетит Фото: pixabay.com

"Горячий имбирный чай снижает чувство голода, тем самым препятствуя потреблению лишних калорий", – сказала Джиллиан. "Более того, исследования показывают, что имбирный чай увеличивает термогенез (выработку тепла в организме), что поможет вам сжигать больше калорий в целом".

Яблочный уксус

Яблочный уксус дарит чувство сытости Фото: pixabay.com

"Добавление чайной ложки яблочного уксуса в воду ускорит потерю жира", – посоветовала Джиллиан. "Яблочный уксус замедляет пищеварение. Это помогает надолго сохранить чувство сытости и снизить риск переедания".

Напомним, ранее Виктория Бекхэм призналась, что пьет яблочный уксус для похудения.

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