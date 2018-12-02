Как точно рассчитать срок беременности по неделям

Рассчитать дату предполагаемых родов можно в домашних условиях

Беременность длится 40 недель Фото: Freepic.diller / Freepik

Когда вы видите положительный результат теста на беременность, то первым делом пытаетесь определить ее срок. Мы расскажем, как рассчитать недели и месяцы с минимальной погрешностью.

Как рассчитать срок беременности

Гинекологи определяют дату начала беременности путем добавления 40 недель (то есть 280 дней) к первому дню вашего последней менструации. Это делается с предположением, что у вас 28-дневный менструальный цикл.

Менструальный период и период овуляции врачи назначают как первые две недели беременности (поскольку овуляция начинается через две недели после первого дня месячных). Если вы пропустили один менструальный цикл, то, вероятно, вы на четвертой неделе беременности (включая две недели менструации и овуляции).

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Как определить предполагаемую дату родов

Чтобы определить дату родов, добавьте ко дню последней менструации 40 недель. Например, если месячные начались 1 января, то предполагаемый день родов – 7 или 8 октября. Стандартная беременность длится девять месяцев и одну неделю (срок может быть и больше, если вы выйдете за рамки установленной даты).

Если у вас нерегулярный цикл или вы не помните точную дату последней менструации, то рассчитать срок беременности сможет только врач. У гинекологов есть свои методы диагностики: они определяют сроки по размерам и состоянию матки, а также по результатам УЗИ.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты нужно есть во время месячных.

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