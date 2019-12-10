Как уберечься от гриппа и какие последствия может иметь вирус: важно знать каждому

По словам эпидемиолога, единственный эффективный способ уберечься от гриппа – прививка

От четырех до семи миллионов украинцев этой зимой заболеют гриппом и ОРВИ. Такие прогнозы озвучили в Министерстве здравоохранения. Медики предупреждают сразу о двух волнах заболеваемости. Они придутся на конец декабря и января. Мы выяснили, как уберечься от гриппа и какие последствия для здоровья может иметь вирус.

Грипп – тяжелое заболевание, отмечает терапевт. Поэтому в первые часы важно не спутать его с ОРВИ.

"Грипп всегда протекает с выраженными симптомами интоксикации, с ломотой и болью в мышцах. Во всех костях, во всех суставах. Головная боль очень сильная. Всегда высокая температура", – поясняет терапевт Марина Крапивнер.

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Этой зимой в Украине ожидают четыре штамма гриппа брисбен, канзас, колорадо и пхукет. Однако эпидемии пока нет, успокаивают в Общественном центре здоровья.

Но есть группы населения, которые более чувствительны к вирусу.

"Это дети в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, лица старше 65 лет, беременные женщины, персонал медицинских учреждений, лица, имеющие хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистой системы. И лица, находящиеся в учреждениях длительного ухода

Единственный эффективный способ уберечься от гриппа – прививка, отмечает эпидемиолог Оксана Кошалки.

Медики назвали эффективное средство против гриппа Фото: Pixabay

Недавно в Украину завезли вакцину из Франции, Кореи и Нидерландов. Прививку от гриппа рекомендовано, поэтому покупать сыворотку придется за свой счет.

"Она приобретет эту вакцину с сохранением холодовой цепи, то есть должна быть сумка холодильник и желательно доставка в течение двух часов в лечебное учреждение для осмотра и вакцинации", – поясняет эпидемиолог.

Стоимость вакцины зависит от аптеки.

Тем временем мы выяснили все про простуду: как не заболеть повторно.

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