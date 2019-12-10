Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как уберечься от гриппа и какие последствия может иметь вирус: важно знать каждому

По словам эпидемиолога, единственный эффективный способ уберечься от гриппа – прививка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:15

От четырех до семи миллионов украинцев этой зимой заболеют гриппом и ОРВИ. Такие прогнозы озвучили в Министерстве здравоохранения. Медики предупреждают сразу о двух волнах заболеваемости. Они придутся на конец декабря и января. Мы выяснили, как уберечься от гриппа и какие последствия для здоровья может иметь вирус.

Грипп – тяжелое заболевание, отмечает терапевт. Поэтому в первые часы важно не спутать его с ОРВИ.

"Грипп всегда протекает с выраженными симптомами интоксикации, с ломотой и болью в мышцах. Во всех костях, во всех суставах. Головная боль очень сильная. Всегда высокая температура", – поясняет терапевт Марина Крапивнер.

Читайте также:
Как отличить грипп от простуды

Этой зимой в Украине ожидают четыре штамма гриппа брисбен, канзас, колорадо и пхукет. Однако эпидемии пока нет, успокаивают в Общественном центре здоровья.

Но есть группы населения, которые более чувствительны к вирусу.

"Это дети в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, лица старше 65 лет, беременные женщины, персонал медицинских учреждений, лица, имеющие хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистой системы. И лица, находящиеся в учреждениях длительного ухода

Единственный эффективный способ уберечься от гриппа – прививка, отмечает эпидемиолог Оксана Кошалки.

Медики назвали эффективное средство против гриппа
Медики назвали эффективное средство против гриппа
Фото: Pixabay

Недавно в Украину завезли вакцину из Франции, Кореи и Нидерландов. Прививку от гриппа рекомендовано, поэтому покупать сыворотку придется за свой счет.

"Она приобретет эту вакцину с сохранением холодовой цепи, то есть должна быть сумка холодильник и желательно доставка в течение двух часов в лечебное учреждение для осмотра и вакцинации", – поясняет эпидемиолог.

Стоимость вакцины зависит от аптеки.

Тем временем мы выяснили все про простуду: как не заболеть повторно.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Первая помощь при отравлении едой: что категорически нельзя делать Не ешьте это: ТОП-10 продуктов, которые разрушают кишечник Как распознать полезные и опасные пищевые добавки: советы диетолога Чем человеку грозит неправильный режим сна: научный ответ
здоровье грипп вирус
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 17:49Fun

Свадьба с трагическим финалом растрогала США

Вчера, 17:02Шоу-бизнес

Камалия попала в Книгу рекордов Украины: фото

Вчера, 14:31Шоу-бизнес

Такой герцогиню еще не видели! В сети появились фото Меган Маркл в откровенном костюме Санта-Клауса

Вчера, 14:07Travel

Пути назад нет: Турция подготовила неприятный сюрприз для отдыхающих

Вчера, 13:31Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк внезапно продала свой бизнес: все подробности

Вчера, 12:52Fun

9 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

"Угрожает и караулит меня": Слава Каминская показала лицо мужчины, который ее преследует

Вчера, 11:02Food

Новогодний салат с сельдью: рецепт от Юлии Высоцкой

Вчера, 09:05Техно

Android лишится главного преимущества перед iPhone

Вчера, 09:01Food

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

8 декабряШоу-бизнес

СМИ узнали, сколько муж Анастасии Заворотнюк тратит на ее лечение

8 декабряFun

8 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

8 декабряШоу-бизнес

Dan Balan рассказал, зачем Тина Кароль звонит ему по ночам

8 декабряFun

Помогла вызвать скорую: собака спасла жизнь 36-летней хозяйке

8 декабряПсихология

Гороскоп на неделю 8-14 декабря: все знаки зодиака

7 декабряШоу-бизнес

Названы самые кассовые фильмы 2019 года: ТОП-10

Новости партнеров

Блины на майонезе: удивительно нежные и вкусные
Блины на майонезе: удивительно нежные и вкусные
5 имен женщин, которые притягивают мужчин
5 имен женщин, которые притягивают мужчин
Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Новогодний салат курица с черносливом и грецким орехом
Новогодний салат курица с черносливом и грецким орехом
Розововолосая Наталья Ветлицкая снова покинула Россию
Розововолосая Наталья Ветлицкая снова покинула Россию
56-річна Лоліта прийшла в
56-річна Лоліта прийшла в "голому" вбранні на музичну премію
Шепелев впервые показал возлюбленную после смерти Фриске
Шепелев впервые показал возлюбленную после смерти Фриске
Моложе внука: Шуфутинский встречается с 22-летней девушкой
Моложе внука: Шуфутинский встречается с 22-летней девушкой