Как уберечься от гриппа – советы медика

C началом эпидемического сезона болезнь поразила в Украине уже более двух миллионов человек

Более двух миллионов украинцев уже переболели гриппом. Но это только начало, ведь надвигаются новые волны эпидемии. Болезнь уже добралась до южной границы страны. Как уберечься от вируса, читайте дальше.

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Чтобы быстро вернуться в форму, необходимо вовремя обратится к врачу за эффективным лечением. Это важно, ведь с началом эпидемического сезона болезнь поразила в Украине уже более двух миллионов человек. От осложнений умерли пять человек. В прошлом году этот же штамм вируса унес жизни 64 украинцев. В конце января и в феврале инфекция может разгуляться с новой силой.

"На территории Украины будет циркулировать два вируса типа А и два вируса типа Б. Стоит отметить, что грипп типа А более опасен он вызывает эпидемии, он вызывает осложнения и даже смерть", – рассказала Оксана Артемчук, завотделения гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

Чтобы уберечься от гриппа – не переохлаждайтесь Фото: Pexels

Опасный вирус надвигается с юго-запад: сейчас подкашливают в соседней Румынии и Молдове. Резкое ухудшение самочувствия, ломота в теле и высокая температура – характерные признаки гриппа. И в силах каждого дать болезни отпор.

Медики советуют делать прививки от вируса, сделать это никогда не поздно. Не стоит пренебрегать полноценным сном и витаминами. Чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками. Эффективные те, где содержание спирта 70%.

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