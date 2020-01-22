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Как уберечься от гриппа – советы медика

C началом эпидемического сезона болезнь поразила в Украине уже более двух миллионов человек

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:19

Более двух миллионов украинцев уже переболели гриппом. Но это только начало, ведь надвигаются новые волны эпидемии. Болезнь уже добралась до южной границы страны. Как уберечься от вируса, читайте дальше.

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Чтобы быстро вернуться в форму, необходимо вовремя обратится к врачу за эффективным лечением. Это важно, ведь с началом эпидемического сезона болезнь поразила в Украине уже более двух миллионов человек. От осложнений умерли пять человек. В прошлом году этот же штамм вируса унес жизни 64 украинцев. В конце января и в феврале инфекция может разгуляться с новой силой.

"На территории Украины будет циркулировать два вируса типа А и два вируса типа Б. Стоит отметить, что грипп типа А более опасен он вызывает эпидемии, он вызывает осложнения и даже смерть", – рассказала Оксана Артемчук, завотделения гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

Чтобы уберечься от гриппа – не переохлаждайтесь
Чтобы уберечься от гриппа – не переохлаждайтесь
Фото: Pexels

Опасный вирус надвигается с юго-запад: сейчас подкашливают в соседней Румынии и Молдове. Резкое ухудшение самочувствия, ломота в теле и высокая температура – характерные признаки гриппа. И в силах каждого дать болезни отпор.

Медики советуют делать прививки от вируса, сделать это никогда не поздно. Не стоит пренебрегать полноценным сном и витаминами. Чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками. Эффективные те, где содержание спирта 70%.

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Источник: Сегодня
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