Как уберечься от осенних болезней: полезные советы врачей

Не затягивайте с визитом к врачам и следите за своим питанием

Из-за резкой смены погоды ухудшается настроение и состояние здоровья. Только за последнюю неделю перепад температуры был от 1 до 17 градусов. В этот период очень легко заболеть, а чтобы уберечься и не сойти с дистанции, важно выполнять главные рекомендации врачей.

Так, по их словам, во время перепада температуры наиболее уязвимы люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистыми и желудочно-кишечного тракта. Им врачи советуют не забывать принимать лекарства и регулярно приходить на консультацию.

А чтобы не подхватить вирусные заболевания, нужно проветривать помещение и не перегреваться. Кроме того, уже можно начинать делать прививки против гриппа.

Резкое изменение погоды сопровождается перепадами атмосферного давления, что может привести даже к гипертоническому кризу, инфаркту и инсульту.

Поэтому врачи советуют уменьшить физические и умственные нагрузки, а также больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Если гипертонический криз уже наступил, ни в коем случае нельзя увеличивать дозу лекарств, чтобы снизить давление. Для этого есть специальные препараты.

Вместе в тем, обострить заболевание может и изменение питания, говорит кардиолог. Поэтому нужно следить за рационом. И пить травяные чаи с мяты и ромашки. А если очень болит голова, тогда можно сделать массаж и принять обезболивающее или успокаивающее средство.

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