Как убрать трещины на пятках раз и навсегда

Решить проблему можно достаточно просто – народными средствами

Трещины на пятках можно убрать. Фото: krasotka.biz

Устранять трещины на пятках достаточно эффективно можно домашними методами, но это только в том случае, когда их причиной не являются серьезные патологии.

Как вылечить трещины на пятках

Принимая душ или ванну, стоит потереть пятки пемзой или специальной теркой, использовать скраб для ног. После ванночки нужно использовать питательный крем. Особенно эффективно себя зарекомендовали ванночки. Вода для них должна быть теплой, но не горячей. Необходимо добавить морскую соль, немного глицерина или несколько капель эфирного масла. Ноги парят около 20 минут, а после этого используют пемзу или другие отшелушивающие средства.

Эффективное средство от трещин на пятках – вазелин. Не зря большинство препаратов имеют его в своей основе. Это вещество хорошо помогает в чистом виде. Оно отлично смягчает и увлажняет.

Избавиться от тонких трещинок помогут примочки из тертых яблок или лука, которые прикладывают несколько дней подряд. Сырье натирается на мелкую терку, затем получившееся пюре выкладывают на небольшой кусочек плотной ткани и накладывают на пятки. Сверху обязательно кладут пищевую пленку или целлофан и фиксируют все это широким пластырем. Такую процедуру лучше всего выполнять на ночь, а утром удалять размягченный ороговевший слой.

В качестве примочек подойдут капустные листья. Накладывать их, как и остальные лечебные компрессы, рекомендуется на ночь, фиксируя носком или пластырем. Чтобы подпитать и смягчить кожу, можно предварительно смазать ее медом, а затем наложить повязку.

Хорошо помогают ванночки из картофельной кожуры и семян льна. Сырье смешивают в равных количествах, заливают обычной водой и варят до получения густой кашицы. Процедуру можно проводить ежедневно. После нее кожу вкруг трещин необходимо аккуратно срезать и протереть йодом. Противовоспалительным и ранозаживляющим действием обладают многие травы: шалфей, ромашка, календула, зверобой, череда, девясил, а также кора дуба. Они могут эффективно бороться с трещинами пяток, включая глубокие.

Как известно самым лучшим лечением является профилактика. Чтобы не возникало неприятных явлений, нужно выполнять несколько простых правил, тогда кожа пяток будет здоровой, упругой и гладкой: обувь должна быть удобной; периодически делать ножные ванночки, удалять ороговевший слой; пользоваться смягчающими средствами; включить в рацион продукты богатые витаминами A, F и E.

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