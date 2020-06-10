Как улучшить самочувствие во время смены погоды: советы врача

Такая погода забирает силы из организма, потому что он должен адаптироваться

Погода меняется, особенно последнее время, резко и часто. А вместе с ней и наше самочувствие. Головная боль, слабость или боль в суставах могут свидетельствовать о том, что человек метеозависим. Ведущие программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Мария Мельник и Григорий Герман выяснили, как погода влияет на организм человека и можно ли контролировать это влияние.

Метеозависимость нередко вызывает неудобства. Врач-невролог Татьяна Майкова объясняет: когда меняется погода, должен меняться и наш организм. Ведь мы имеем температурные рецепторы и рецепторы давления, которые реагируют на изменение продолжительности светового дня и влажности.

Как помочь организму при смене погоды Фото: AFP

"Такая погода забирает силы из организма, потому что он должен адаптироваться. Когда силы у нас заканчиваются, то есть мы устали, то начинаем это чувствовать в виде боли, изменения настроения, повышения или понижения давления", – рассказала врач-невролог.

То есть организму не хватает сил перестроиться на новую погоду. И мы должны ему помочь.

"Нужно не поздно ложиться спать – за час до полуночи, чтобы сон имел правильное качество, а не только количество. Также мы должны двигаться", – отмечает врач.

Но это движение должно быть умеренным. Не обязательно изнурять себя в тренажерных залах, стоит устраивать часовые прогулки на свежем воздухе или легкие пробежки в парке. Плавать или делать легкую гимнастику. И не забывать о правильном питании – а это баланс овощей, мяса, рыбы, яиц и кисломолочных продуктов. Тогда у нашего организма будут силы не только на борьбу с так называемой метеозависимостю, но и с другими недугами.

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