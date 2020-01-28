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Как улучшить зрение без операций и лекарств: шесть методов

Специальную гимнастику для глаз практикуют довольно давно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:16
Как улучшить зрение
Как улучшить зрение
Фото: stocksnap.io

С появлением всевозможных гаджетов, за которыми люди проводят все больше времени, нареканий на ухудшение зрения стало больше. И это неудивительно, ведь помимо личных особенностей организма каждого человека, накладывается и еще один очень сильный фактор, который утомляет глаза и портит зрение.

Как поддержать свое зрение и правильно пользоваться гаджетами – смотрите видео:

Специальную гимнастику для глаз практикуют довольно давно, и она является очень эффективной, утверждают офтальмологи. Все потому, что различные движения глазами активизирует кровообращение в области глаз и мозга, и как результат – хорошо снимают умственное утомление, укрепляют окологлазные мышцы и даже помогают сохранить упругость кожи век.

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Вашему вниманию шесть методов для улучшения зрения и избавления от утомления глаз:

1. Закройте плотно глаза, а потом откройте их широко. Повторите так шесть раз подряд с интервалом в 30 секунд. Затем посмотреть сначала вверх, потом вниз и вправо, влево, при этом не поворачивая головы.
После чего начните вращать глазами по кругу: вниз, вправо, вверх, влево и в обратном направлении.

Эксперты советуют выполнять это упражнение сидя, повторяя каждое из них 3-4 раза с интервалом 1-2 минуты. При этом общая продолжительность занятий должна составлять около 10-15 минут.

2. Сядьте и сильно зажмурьте глаза на 3-5 секунд, затем откройте их на 3-5 секунд. Повторить это упражнение 6-8 раз. Данная методика полезна для укрепления мышц век, способствует улучшению кровообращения и расслаблению мышц глаз.

3. Сядьте, выпрямите спину и начинайте быстро моргать в течение 1-2 минут. Это упражнение помогает улучшить кровообращение.

Заботьтесь о своем здоровье
Заботьтесь о своем здоровье
Фото: stocksnap.io

4. Стоя смотрите прямо перед собой 2-3 секунды, после чего поставьте палец руки на расстоянии 25-30 см от глаз. Затем переведите взгляд на кончик пальца и смотрите на него 3-5 секунд. Повторите это упражнение 10-12 раз.

Оно помогает снизить утомленность глаз, а также облегчает зрительную работу на близком расстоянии.

5. Сидя закройте веки и массирующими круговыми движениями пальца сделайте массаж на протяжении одной минуты.

Это упражнение хорошо расслабляет мышцы и улучшает кровообращение.

6. Сидя сделайте небольшой массаж – тремя пальцами каждой руки легко нажмите на верхнее веко, а спустя 1-2 секунды снимите пальцы с века. Повторить упражнение необходимо 3-4 раза.

Оно улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости и улучшает зрение.

Тем временем мы выяснили, чем полезна диета № 5: что можно и что нельзя есть.

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