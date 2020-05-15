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Как уменьшить содержание нитратов и сохранить витамины в зелени: лайфхаки от Светланы Фус

Известный диетолог рассказала, зачем замачивать свежую зелень перед употреблением

Анастасия Пасичная
Сегодня, 14:50

Разнообразие зелени на рынках и в магазинах радует глаз и мотивирует начать правильно питаться. Вся свежая весенняя полезна, но чтобы сохранить максимум витаминов, нужно придерживаться определенных правил. Еще один важный момент – нитраты и пестициды, которых, к сожалению, в зелени немало.

"Если вы планируете добавить зелень в суп или второе блюдо во время приготовления, постарайтесь сделать это за пять-десять минут до полной готовности блюда. Знайте, что витамин С и фолиевая кислота разрушаются при термической обработке, поэтому большую часть зелени нужно употреблять именно в свежем виде", – советует диетолог Светлана Фус в посте на своей странице в Facebook.

Диетолог Светлана Фус
Диетолог Светлана Фус
Фото: instagram.com/dietolog.fus

Что касается нитратов, диетолог рекомендует не употреблять в пищу черенки, где скапливается их максимальное количество. Снизить содержание нитратов поможет их замачивание в прохладной воде на полчаса. Но при этом водорастворимые витамины тоже теряются. И, конечно же, зелень нужно мыть, чтобы избавить от пестицидов и не заразиться гельминтами.

Также Светлана Фус напомнила, за что именно стоит ценить зелень.

"Зелень ценится тем, что в ней большое количество фолиевой кислоты (витамина В9), витамина К, каротиноидов (в том числе бета-каротина и лютеина), хлорофилла и клетчатки", — добавила эксперт.

Как выращивать зелень дома – смотрите видео:

Напомним, ранее мы рассказывали, какие масла лучше добавлять в еду по рекомендациям Светланы Фус.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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