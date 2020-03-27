Как влияет перевод времени на здоровье человека

Узнайте, как перевод времени влияет на человека, его здоровье и самочувствие, и как легче это пережить

Перевод времени на летнее 2020 года в Украине традиционно состоится в последнее воскресенье марта. В нынешнем году это событие произойдет в ночь с 28 на 29 марта в 3:00 утра переводом стрелок на 1 час вперед.

Перевод часов Фото: Pexels

Украинцам вновь предстоит привыкать жить по новому режиму, а перевод времени отразится на самочувствии и настроении.

По данным статистики, большинство людей тяжело переносит перевод времени как на зимнее, так и на летнее. Нашему организму приходится перестраиваться на новый режим, что всегда является дополнительным стрессом и нагрузкой.

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Во-первых, эксперименты со временем всегда чреваты претензией организма. Ведь он привык ложиться и вставать в одинаковое время, а сдвиг графика в ту или иную сторону сбивает его с толку.

Весной приходится вставать на целый час раньше, и получается, что мы крадем это время у полноценного сна. А осенью, наоборот, в вечернее привычное время уже будет клонить ко сну.

Смотрите видео, нужно ли догонять солнце в зимнее или летнее время

В среднем адаптация организма даже на такое незначительное изменение, как перевод времени на 1 час, происходит в течение 1-2 недель. Но фактически мы требуем от своего организма перестройки на новое время всего лишь за короткие выходные.

Перевод времени происходит в межсезонье, в период обострения простуд и ОРВИ, а весной еще и во время Великого поста, когда иммунитет и без того ослаблен и больше подвержен инфекциям.

Кроме того, снижение защитных сил организма может негативно отобразиться на сложной ситуации, связанной с пандемией коронавируса. В группе риска подхватить инфекцию оказываются люди с ослабленным иммунитетом.

Все вышеперечисленное может привести к увеличению проблем со сном, головной боли, повышенному чувству усталости, снижению концентрации внимания, росту числа различных заболеваний, инфарктов, инсультов, обострению депрессий и психических расстройств.

А еще изменение режима сна приводит к учащению ДТП и несчастных случаев.

Чтобы пощадить свой организм и легче пережить перевод времени, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Начните настраиваться на перевод времени уже с пятницы. Проведите этот вечер и последующие выходные активно и весело, желательно на свежем воздухе с комфортной физической нагрузкой. Это приведет к приятной усталости и лучшему сну.

Также полезно отвлечься от проблем и тягостных мыслей, а для этого послушать хорошую музыку, посмотреть развлекательные передачи, комедии, провести время в кругу семьи.

Лучше в выходные дни лечь спать раньше обычного, чтобы хорошенько выспаться и соответственно раньше проснуться.

В период адаптации придерживайтесь сбалансированной диеты, чтобы ваш организм получал все необходимые вещества, витамины и микроэлементы.

Ранее мы рассказывали, как легко адаптироваться к переводу времени.

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