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Как выбрать идеального тренера по фитнесу

Если вы выберете неправильного тренера, то рискуете получить серьезные проблемы со здоровьем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:38

Хотите похудеть и подтянуть фигуру к лету? Мы поделимся главными принципами выбора персонального тренера, который поможет вам в работе над собой и своим телом. Каким же должен быть грамотный фитнес-тренер?

В первую очередь, следует обращать внимание на квалификацию – желательно, чтобы, кроме высшего образования, были сертификаты об окончании тренерских курсов. Важную роль играют внешний вид, опрятность, телосложение, даже то, как говорит тренер. Первое, о чем должен спросить у нового клиента – о его здоровье.

"Банальный пример – если у человека проблемы с позвоночником, мы стараемся исключать осевую нагрузку. Если повышенное давление – мы стараемся исключать упражнения, в которых голова окажется ниже таза", – говорит тренер Влад Палтух.

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Тренер – это мотиватор, который контролирует регулярность тренировок и поощряет к ним, – отмечает стронгмен Сергей Конюшок. Самое страшное, что можно сделать, – отбить у человека желание заниматься спортом.

"А вот завести клиента в то состояние, когда ему уже надоедают тренировки, он не видит результата и чувствует только отвращение к тренировкам, это как раз свидетельствует о том, что тренер не качественный и не специалист", – комментирует Сергей Конюшок, президент Федерации стронгмена Украины.

Стронгмен объясняет: тренер может давать советы по питанию. Но при условии, что у человека нет болезней или патологий.

Напомним, ранее мы писали, какие продукты помогут получить плоский живот. "Сегодня" также сообщали, сколько нужно есть соли.

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Источник: Сегодня
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