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Как выбрать качественные соусы и не навредить здоровью

Покупные соусы могут быть опасными

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00

Майонез в салат, кетчуп к шашлыку. "Сегодня" выяснили, как выбрать качественные соусы, чтобы не получить в дополнение к вкусному обеду изжогу, аллергию и лишние килограммы.

Как выбрать безопасный соус

Ингредиенты популярного среди украинцев майонеза просты: растительное масло, яйца, соль, перец и другие специи. Но чтобы удешевить производство и продлить "жизнь" соуса, производители добавляют к нему химические примеси. Это консерванты, чтобы продукт дольше хранился. Могут использовать ароматизаторы, чтобы сделать вкус более насыщенным. Особенно это касается соусов на основе майонеза – сырного и грибного.

Чем опасны магазинные соусы

В небольших количествах консерванты и ароматизаторы разрешены в пищевой промышленности. Впрочем, если употреблять их регулярно, можно не только набрать вес, но и заработать букет диагнозов. Это могут быть аллергии, ухудшение состояния желудочно-кишечного тракта, развитие гастритов и гастродоудентитов, а также получение большого количества токсичных веществ, негативно влияющих на работу печени.

Если все же покупаете, выбирайте соусы с наименьшим сроком годности, без консервантов и красителей. А кетчупы – пастеризованные или стерилизованные. От экзотических соусов эксперты рекомендуют отказаться вообще.

Напомним, ранее мы писали, как правильно хранить соусы. "Сегодня" также делились рецептами соусов на все случаи жизни.

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Источник: Сегодня
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