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Как выглядеть моложе: простые секреты молодости и красоты

По словам психолога, молодость заключается в первую очередь в энергии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:03
Поддерживайте свою молодость простыми способами
Поддерживайте свою молодость простыми способами
Фото: stocksnap.io

Женщины всегда хотели выглядеть красиво и молодо. С прогрессом различных технологий, появилось много вариаций на тему того, как выглядеть моложе. Но, проблема в том, что женщина не всегда может вовремя остановиться. Психолог Вероника Степанова раскрыла простые секреты, как можно выглядеть моложе.

Звезды поделились своими секретами молодости – смотрите видео:

Косметологические процедуры в меру

Когда женщина приходит к косметологу, часто не может остановиться, делая себе губы побольше, скулы поменьше, морщины тоже никому не нужны. Поэтому психолог рекомендует адекватно относиться к косметологическим процедурам, не перегибая палку и не становясь жертвой недобросовестных косметологов. Потому что то, что сделано чересчур – имеет обратный эффект: вместо омоложения – сильно старит.

Выражение лица

Часто красивые женщины забывают о том, что необходимо следить за выражением своего лица. То на нем проступает грусть, то злость, то печаль – и все это идет на энергетическом уровне. А молодость заключается в энергии в первую очередь. Это и улыбка, и эмоции, и блеск в глазах, поясняет психолог. Важно быть легкой.

Следите за своим весом

Зачастую сложно даже сказать, сколько лет женщине с лишним весом, потому что он очень сильно накидывает года. Но, в то же время, нельзя быть и очень худой, особенно, если это происходит резко. Психолог рекомендует найти свой идеальный вес и придерживаться его.

Следите за собой

То, что можно было сделать в 20 лет, то в 30 или 40 – уже не даст того же результата. Сон на протяжении трех часов, легкие перекусы вместо полноценного приема пищи и отсутствие правильной косметики спрятать будет уже сложно. Поэтому полноценный сон и правильное питание, режим дня, минимум алкоголя, регулярный секс, массаж с оливковым маслом и теплый душ вечером, способны поддерживать вас в прекрасной форме, уверяет психолог.

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Не перегружайте себя работой

Очень видно женщину, которая пашет и ту, которая отдыхает. Женщины в рабочем плане очень быстро изнашиваются в отличии от мужчины, и это все проявляется на внешности, поясняет психолог. Нужно уметь балансировать между работой и не забывать об отдыхе.

Неправильный макияж

Не перегружайте себя макияжем. Неправильный и сильно обильный макияж старит очень сильно девушек любого возраста. Научитесь делать легкий макияж и наслаждайтесь молодостью.

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