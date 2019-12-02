Как вылечить ангину у взрослого: лучшие таблетки и народные средства

Победить ангину можно в домашних условиях

Как вылечить ангину Фото: freepik.com

Осенне-зимний сезон – время простуд, а также бактериальных и вирусных инфекций, которые легко поражают ослабленные организмы детей и взрослых. Чем лечить ангину у взрослого, чтобы выздоровление наступило побыстрее и обошлось без осложнений? На помощь приходят средства как народной, так и официальной медицины.

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Что такое ангина

Ангина – это болезнь, которая требует особого отношения и внимательного лечения. Самолечение не рекомендуется – слишком серьезными могут быть последствия неграмотной терапии.

Ангина, или острый тонзиллит, – это воспаление горла (небных миндалин), вызванное инфекцией. Различается несколько видов тонзиллита:

Катаральная ангина – самая "безобидная". Сопровождается небольшой, субфебрильной температурой. Для нее характерны першение и не очень сильные боли в горле, которые проходят за несколько дней.

– самая "безобидная". Сопровождается небольшой, субфебрильной температурой. Для нее характерны першение и не очень сильные боли в горле, которые проходят за несколько дней. Фолликулярная ангина сопровождается подъемом температуры тела до 38-39 градусов. Боли в горле сильные, часто они иррадируют в ухо. Выражены симптомы общей интоксикации организма – слабость, тошнота, головная боль, "ломота" в пояснице. На поверхности воспалившихся красных миндалин видны многочисленные белые или желтые точки. Они могут появляться не в первый день заболевания, а позже. Продолжительность тонзиллита – около недели.

сопровождается подъемом температуры тела до 38-39 градусов. Боли в горле сильные, часто они иррадируют в ухо. Выражены симптомы общей интоксикации организма – слабость, тошнота, головная боль, "ломота" в пояснице. На поверхности воспалившихся красных миндалин видны многочисленные белые или желтые точки. Они могут появляться не в первый день заболевания, а позже. Продолжительность тонзиллита – около недели. Проявления лакунарной ангины во многом аналогичны проявления фолликулярной, но протекает заболевание тяжелее, а на поверхности миндалин появляются не точки, а светлый налет.

во многом аналогичны проявления фолликулярной, но протекает заболевание тяжелее, а на поверхности миндалин появляются не точки, а светлый налет. Фибринозная ангина может быть первичной или вторичной – развившейся из лакунарной. Для первого случая характерны острое начало и тяжелое течение, выраженные явления интоксикации организма. На миндалинах образуется сплошной желтовато-белый налет.

может быть первичной или вторичной – развившейся из лакунарной. Для первого случая характерны острое начало и тяжелое течение, выраженные явления интоксикации организма. На миндалинах образуется сплошной желтовато-белый налет. Флегмонозная ангина появляется в результате гнойного поражения миндалины. Это довольно редкое заболевание.

появляется в результате гнойного поражения миндалины. Это довольно редкое заболевание. Герпетическая ангина у взрослых встречается сравнительно редко, обычно этим заразным заболеванием болеют в детском возрасте.

у взрослых встречается сравнительно редко, обычно этим заразным заболеванием болеют в детском возрасте. Язвенно-пленчатая ангина – специфическое заболевание, которое характеризуется продолжительностью до трех недель, гнилостным запахом изо рта и ощущением инородного тела в горле.

Как правильно лечить ангину Фото: freepik.com

Какие бывают осложнения у ангины

Если с катаральной ангиной можно справиться самостоятельно, то повышение температуры тела выше 38 градусов – повод немедленно обратиться к врачу. Во-первых, необходимо выяснить, что боли в горле вызваны именно тонзиллитом, а не инфекционным мононуклеозом. Во-вторых, ангина сама по себе является опасным заболеванием. В грозном списке осложнений после ангины – абсцессы глотки, распространение инфекции в легкие, менингит, заражение крови, инфекционно-токсический шок, серьезные воспаления почек, миокардит и ревматическая лихорадка.

Лечение ангины антибиотиками

Как правило, при тонзиллите врачи рекомендуют терапию антибиотиками. Если точный возбудитель неизвестен, назначаются антибиотики широкого спектра действия. Самостоятельно их себе выписывать нельзя, поскольку такое лечение должно проводиться под наблюдением врача.

В лечении антибиотиками самое важное – продолжать лечиться до конца. Кроме того, необходимо пить лекарства в соответствии с рекомендациями врача. Например, некоторые средства необходимо пить только во время еды или после нее.

Кроме антибиотиков при тонзиллите назначаются еще и местные средства, облегчающее состояние больного. Это могут быть растворы для полоскания горла, обладающие антисептическим, очищающим и обезболивающим эффектом.

Предусматривает лечение тонзиллита и прием жаропонижающих и противовоспалительных препаратов. В случае проведения антибиотикотерапии такие средства могут и не назначаться.

Народные средства от ангины

Если самочувствие в целом неплохое, температура невысокая, а боли в горле не слишком сильные, то можно попробовать справиться с проявлениями тонзиллита самостоятельно в домашних условиях. Но если такое лечение не помогает, и боли в горле лишь усиливаются, плюс к ним добавляются новые симптомы – визита к врачу не миновать.

Вызванная вирусом катаральная ангина может пройти и самопроизвольно, но домашние методы ускорят выздоровление. Прежде всего необходимо пить как можно больше, причем питье обязательно должно быть теплым. Оптимально подойдет чай с лимоном, многим становится легче после теплого молока или бульона (особенно куриного).

Горло желательно как можно чаще полоскать соленой водой, содовым раствором или отварами трав – ромашки, шалфея, календулы. Раствор для полоскания должен быть теплым и процедуру необходимо повторять регулярно – например, каждый час или хотя бы каждые полтора часа.

Как лечить ангину народными средствами Фото: Pexels

После полоскания можно рассасывать конфетки от боли в горле – они продаются в любой аптеке без рецепта. Такие конфеты содержат обычно обеззараживающие и антивоспалительные компоненты, они оказывают слабый обезболивающий эффект.

В далекие времена, когда подобных конфет в аптеках еще не продавали, люди для лечения ангины жевали мед в сотах. Это средство хорошо борется с инфекцией и улучшает состояние. Кроме того, мед в сотах – это натуральное и вкусное средство.

Не лишними будут противовоспалительные препараты, такие как парацетамол или ибупрофен. Но злоупотреблять ими не стоит. Что же касается более сильных лекарственных средств, например антибиотиков или сульфаниламидных препаратов, то их себе назначать самостоятельно ни в коем случае нельзя.

Средства для полоскания от ангины

Хороший эффект дает полоскание горла отваром луковой шелухи. Достаточно трех чайных ложек чисто вымытой шелухи на два стакана воды. Смесь доводится до кипения и настаивается в течение четырех часов. После этого ее можно использовать для полоскания горла.

Специальный раствор для полоскания можно приготовить и из меда. Для этого пару ложек сладкого лакомства нужно растворить в стакане теплой воды. Важно, чтобы вода была именно теплой – не больше сорока градусов, иначе мед потеряет свои полезные свойства.

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