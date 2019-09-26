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Как вылечить простуду без вреда для здоровья: советы медика

Будьте осторожны с горячими напитками и алкоголем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:45

С похолоданием в Украине стартовал и сезон простуд. Мы разобрались, как правильно вылечить ОРВИ без вреда для здоровья и почему привычные нам горячий чай и лимоны оказались под строгим запретом медиков.

"Лимон – номер один в топе антипростудных народных средств. Однако в большом количестве он может только навредить", – отметил терапевт Владимир Бублик.

Все потому, что лимонный сок излишне стимулирует секрецию и наряду с вирусом может вызвать какие-то катаральные проявления в пищеварительном тракте.

В то же время популярны при ОРВИ горячие напитки. Но врачи рекомендуют употреблять чаи и компоты умеренной температуры, до шестидесяти градусов.

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"Слизистая и так уже поражена воспалением и нет там того привычного защитного барьера, как всегда, и горячая вода может действительно привести к ожогу и усугубить течение инфекции", – поясняет терапевт.

Но есть и такие, кто спасается алкоголем. По мнению терапевта, это поможет разве что согреться.

"При переохлаждении при начальных проявлениях можно принять небольшое количество. Допустимое количество алкоголя в этом случае, это либо 50 граммов крепкого напитка или бокал 100-150 граммов сухого вина подогретого", – отметил терапевт и добавил, что, если употреблять алкоголь и дальше, то он только притупит иммунитет.

Совет: лечиться самостоятельно можно только первые три дня. Если самочувствие не улучшается, обязательно обращайтесь к медикам.

Ранее мы выясняли, как вылечить простуду за один день: научный подход.

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