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Как вылечить простуду за один день: научный подход

Начните свой день с горячего душа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:35
Простуду нужно останавливать сразу
Простуду нужно останавливать сразу
Фото: Pixabay

Резкий перепад температуры, сырость и холодный ветер способны вывести из строя кого-угодно. Болеть дома, как обычно нет ни желания, ни времени, поэтому нужно быстро лечиться и становиться на ноги. Профессор Рон Экклз из Центра изучения простуды Кардиффского университета поделился секретом, как вылечить простуду всего за один день.

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Утро

Начните свой день с горячего душа. Эта процедура очень важна, ведь горячая вода поможет успокоить дрожь, а пар – прочистить носовые пазухи.

Правильный завтрак

Завтра пропускать совсем нельзя, даже, если есть не хочется. Большая тарелка каши с ягодами будет в самый раз. А если все это дополнить еще стаканом апельсинового сока, то заодно пополните запасы витамина С.

Важные процедуры

Чтобы очистить дыхательные пути – сделайте ингаляцию. Если чувствуете пульсирующую головную боль – выпейте что-то вроде аспирина или парацетамола, скорее всего, голова болит из-за того, что нос не дышит. Если болит горло – пополощите его и не забудьте о леденцах, которые помогают снять покраснение.

Прогулка обязательна

Во время простуды принято закутаться в пледы и с чашкой теплого чая с медом ждать, пока простуда пройдет. Но прогуляться нужно. Небольшая прогулка поможет проветрить голову и укрепить иммунитет. Главное, одеться по погоде.

Сытный обед

По всем правилам здорового питания обед должен быть сытным и с включением мяса, ведь белок отлично активизирует работу иммунной системы.

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Больше жидкости

Во время простуды не забывайте пить много жидкости – это способствует очищению организма от инфекции. Кроме того, положительный эффект от апельсинового сока будет и вовсе продолжительным.

Добавьте к ужину специй

Карри, чили, чеснок, имбирь и перец известны своими противовирусными и антибактериальными свойствами. Они помогут избавиться от микробов, а также очистить ваши дыхательные пути.

Расслабляющая ванна

Это поможет вам отлично расслабиться после тяжелого дня и восстановить силы. Кроме того, еще одна порция пара станет отличным средством очистить дыхательные пути перед сном.

Здоровый сон не менее 8 часов

Когда вы болеете, старайтесь больше отдыхать, чтобы организм смог восстановиться. Не секрет, что для нормального функционирования иммунной системы нужен регулярный и здоровый сон.

Тем временем мы выяснили, как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью.

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