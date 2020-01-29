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Как защитить зубы от кариеса: ответ ученых

Китайские исследователи создали защитное покрытие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:26
Ученые придумали, как защитить зубы от кариеса
Ученые придумали, как защитить зубы от кариеса
Фото: stocksnap.io

Ученые нашли новый способ предотвратить появление кариеса, который помимо проблем с зубами, может привести и к раку толстой и прямой кишки. Для этого китайские исследователи создали защитное покрытие, которое ко всему еще и восстанавливает зубы. Про свое изобретение ученые из Аньхойского медицинского университета в Китае рассказали в ACS Applied Materials and Interfaces.

Как чистить зубы правильно – смотрите видео:

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Китайцы назвали свое изобретение пептидным лаком и пояснили, что для его изготовления использовали природные механизмы.

Ученые разработали специальный материал в основе которого натуральный антимикробный пептид H5, который вырабатывается слюнными железами. Выяснилось, что это вещество отлично помогает защищать зубы от налетообразующих бактерий.

Как защитить зубы от кариеса
Как защитить зубы от кариеса
Фото: stocksnap.io

Далее, к полученному веществу ученые добавили фосфосериновую группу, которая привлекла за собой больше ионов кальция для восстановления эмали, чем природный H5. В результате получилось покрытие, которое помогает убивать микробы еще до того, как достигнут зубов.

К слову, ранее мы выяснили, как можно отбелить зубы в домашних условиях: восемь народных рецептов.

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