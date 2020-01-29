Как защитить зубы от кариеса: ответ ученых

Китайские исследователи создали защитное покрытие

Ученые придумали, как защитить зубы от кариеса Фото: stocksnap.io

Ученые нашли новый способ предотвратить появление кариеса, который помимо проблем с зубами, может привести и к раку толстой и прямой кишки. Для этого китайские исследователи создали защитное покрытие, которое ко всему еще и восстанавливает зубы. Про свое изобретение ученые из Аньхойского медицинского университета в Китае рассказали в ACS Applied Materials and Interfaces.

Как чистить зубы правильно – смотрите видео:

Китайцы назвали свое изобретение пептидным лаком и пояснили, что для его изготовления использовали природные механизмы.

Ученые разработали специальный материал в основе которого натуральный антимикробный пептид H5, который вырабатывается слюнными железами. Выяснилось, что это вещество отлично помогает защищать зубы от налетообразующих бактерий.

Как защитить зубы от кариеса Фото: stocksnap.io

Далее, к полученному веществу ученые добавили фосфосериновую группу, которая привлекла за собой больше ионов кальция для восстановления эмали, чем природный H5. В результате получилось покрытие, которое помогает убивать микробы еще до того, как достигнут зубов.

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