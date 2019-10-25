Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как защититься от смога: полезные советы для сохранения здоровья

Причинами образования смога становятся последствия сжигания листьев, травы, пожары на свалках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:11
Смог опасен для здоровья
Смог опасен для здоровья
Фото: stocksnap.io

В сентябре-октябре в Украине можно наблюдать "белый смог", который состоит из дыма, тумана и пыли, часто с едким запахом, характерным для крупных городов. Причинами образования смога становятся последствия сжигания опавших листьев, травы, пожары на свалках, деятельность предприятий химической промышленности, выгорания больших площадей торфяников и газовых выбросов легковых автомобилей.

Как влияет туман на каждого украинца отдельно и на страну в целом – смотрите видео:

Чем опасен смог и как от него защититься, рассказали в Министерстве здравоохранения.

В чем опасность смога?

  • Дым в воздухе может вызвать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой носа, гортани.
  • Загрязненный воздух провоцирует сердечно-сосудистые болезни.
  • Смог может вызывать болезни дыхательных путей, бронхита, астмы, пневмонии.
  • Длительное воздействие высокой температуры воздуха приводит к нарушению обмена веществ, обезвоживание и тепловой удары, кроме того снижение иммунитета.
  • Токсичные вещества, содержащиеся в дыме, способствуют развитию аллергии.
  • Загрязненный воздух негативно влияет на когнитивные способности, особенно у детей и пожилых людей.
  • Вместе с листьями и травой могут гореть и соли тяжелых металлов, осевших на растениях.
  • Вдыхание загрязненного воздуха может увеличивать риски при беременности, которые будут иметь последствия для плода: сниженный вес при рождении, заболевания внутренних органов.

Как защититься от смога:

  1. Ограничить пребывание на улице в утренние часы. Утром концентрация смога в воздухе максимальна.
  2. Уязвимым группам населения (дети, беременные женщины, пожилые люди) следует отказаться от длительных прогулок.
  3. Воздержаться от физической нагрузки на улице.
  4. Плотно закрывать окна и двери.
  5. Включить системы кондиционирования и очистки воздуха.
  6. Проводить влажную уборку в жилых помещениях, использовать увлажнители воздуха.
  7. Не курить и не употреблять алкоголь. Это повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и болезней дыхательных путей.
  8. Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день.
  9. Следует промывать нос и горло, употреблять кисломолочные продукты, подсоленную и щелочную воду.
  10. Ограничить использование автомобиля, отдавать предпочтение общественному транспорту.

Читайте также:
Испытание смогом: где самый грязный воздух в Киеве и когда это пройдет

Стоит отметить, что симптомами, которые возникают при отравлении смогом, являются головная боль, нарушение дыхания, усталость, плохая концентрация, нарушение ориентировки в пространстве, тахикардия, повышение артериального давления, судороги. Помните, что при возникновении указанных симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу за медицинской помощью.

Кроме смога, опасность сейчас несет и магнитная буря: сколько дней продлится и чем опасна.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Киевляне ринулись скупать медицинские повязки в аптеках Испытание смогом: где самый грязный воздух в Киеве и когда это пройдет По загрязнению воздуха Киев обошел Пекин: что об этом думают чиновники столицы Удушье и головная боль: отчего над Украиной смог и что делать
здоровье смог смог над Киевом
Реклама

Новости партнеров

Ексдружина Кіркорова розкрила таємницю про Пугачову
Ексдружина Кіркорова розкрила таємницю про Пугачову
Такая, как есть: как выглядит лицо Анджелины Джоли без фотошопа
Такая, как есть: как выглядит лицо Анджелины Джоли без фотошопа
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Мицеллярная вода: правила использования, ошибки и мифы
Мицеллярная вода: правила использования, ошибки и мифы

Популярные статьи

Сегодня, 10:06Fun

Девушка сделала снимок возле фонтана и удивилась, когда рассмотрела фон

Сегодня, 09:04Fun

25 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 25 октября для всех знаков зодиака: кому повезет в этот день

Вчера, 14:23Wellness

Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых

Вчера, 13:19Шоу-бизнес

Пришлось вызывать скорую: Александр Педан неудачно разыграл Лесю Никитюк

Вчера, 12:30Шоу-бизнес

Меган Маркл оконфузилась на форуме в Лондоне: видео

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

"Вижу лицо своего мужа": Тина Кароль показала подросшего сына

Вчера, 11:59Wellness

Магнитная буря начинается с 24 октября 2019: сколько дней продлится и чем опасна

Вчера, 10:55Wellness

Когда самая мощная и продолжительная магнитная буря в октябре 2019 придет на Землю

Вчера, 10:45Техно

Microsoft запретила удалять Windows 10

23 октябряFood

Как приготовить шведский салат из сельди и свеклы

23 октябряТехно

В Grand Theft Auto V ввели жесткое ограничение

23 октябряШоу-бизнес

"Как она мне понравилась!" Потап поделился впечатлениями о новом образе Насти Каменских

23 октябряFood

Как приготовить мясо по-французски с помидорами и сыром

23 октябряFood

Что приготовить на ужин из картофеля: ТОП-5 рецептов

22 октябряШоу-бизнес

У участницы "Танці з зірками" умер близкий человек

Новости партнеров

Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Салат на зиму про запас: вкуснее соленых огурцов и помидоров
Салат на зиму про запас: вкуснее соленых огурцов и помидоров
София Ротару показала фото в купальнике. Богиня!
София Ротару показала фото в купальнике. Богиня!
Нарушила молчание: Эрика Герцег высказалась о Константине Меладзе
Нарушила молчание: Эрика Герцег высказалась о Константине Меладзе
Кім Кардашьян показала, як виглядає у повсякденному житті
Кім Кардашьян показала, як виглядає у повсякденному житті
Звездные пары с огромной разницей в росте
Звездные пары с огромной разницей в росте
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Які дівчата вважалися еталонами краси в 70-ті
Які дівчата вважалися еталонами краси в 70-ті