Как защититься от смога: полезные советы для сохранения здоровья
Причинами образования смога становятся последствия сжигания листьев, травы, пожары на свалках
В сентябре-октябре в Украине можно наблюдать "белый смог", который состоит из дыма, тумана и пыли, часто с едким запахом, характерным для крупных городов. Причинами образования смога становятся последствия сжигания опавших листьев, травы, пожары на свалках, деятельность предприятий химической промышленности, выгорания больших площадей торфяников и газовых выбросов легковых автомобилей.
Как влияет туман на каждого украинца отдельно и на страну в целом – смотрите видео:
Чем опасен смог и как от него защититься, рассказали в Министерстве здравоохранения.
- Дым в воздухе может вызвать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой носа, гортани.
- Загрязненный воздух провоцирует сердечно-сосудистые болезни.
- Смог может вызывать болезни дыхательных путей, бронхита, астмы, пневмонии.
- Длительное воздействие высокой температуры воздуха приводит к нарушению обмена веществ, обезвоживание и тепловой удары, кроме того снижение иммунитета.
- Токсичные вещества, содержащиеся в дыме, способствуют развитию аллергии.
- Загрязненный воздух негативно влияет на когнитивные способности, особенно у детей и пожилых людей.
- Вместе с листьями и травой могут гореть и соли тяжелых металлов, осевших на растениях.
- Вдыхание загрязненного воздуха может увеличивать риски при беременности, которые будут иметь последствия для плода: сниженный вес при рождении, заболевания внутренних органов.
- Ограничить пребывание на улице в утренние часы. Утром концентрация смога в воздухе максимальна.
- Уязвимым группам населения (дети, беременные женщины, пожилые люди) следует отказаться от длительных прогулок.
- Воздержаться от физической нагрузки на улице.
- Плотно закрывать окна и двери.
- Включить системы кондиционирования и очистки воздуха.
- Проводить влажную уборку в жилых помещениях, использовать увлажнители воздуха.
- Не курить и не употреблять алкоголь. Это повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и болезней дыхательных путей.
- Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день.
- Следует промывать нос и горло, употреблять кисломолочные продукты, подсоленную и щелочную воду.
- Ограничить использование автомобиля, отдавать предпочтение общественному транспорту.
Стоит отметить, что симптомами, которые возникают при отравлении смогом, являются головная боль, нарушение дыхания, усталость, плохая концентрация, нарушение ориентировки в пространстве, тахикардия, повышение артериального давления, судороги. Помните, что при возникновении указанных симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу за медицинской помощью.
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