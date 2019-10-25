Как защититься от смога: полезные советы для сохранения здоровья

Причинами образования смога становятся последствия сжигания листьев, травы, пожары на свалках

Смог опасен для здоровья Фото: stocksnap.io

В сентябре-октябре в Украине можно наблюдать "белый смог", который состоит из дыма, тумана и пыли, часто с едким запахом, характерным для крупных городов. Причинами образования смога становятся последствия сжигания опавших листьев, травы, пожары на свалках, деятельность предприятий химической промышленности, выгорания больших площадей торфяников и газовых выбросов легковых автомобилей.

Как влияет туман на каждого украинца отдельно и на страну в целом – смотрите видео:

Чем опасен смог и как от него защититься, рассказали в Министерстве здравоохранения.

В чем опасность смога?

Дым в воздухе может вызвать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой носа, гортани.

Загрязненный воздух провоцирует сердечно-сосудистые болезни.

Смог может вызывать болезни дыхательных путей, бронхита, астмы, пневмонии.

Длительное воздействие высокой температуры воздуха приводит к нарушению обмена веществ, обезвоживание и тепловой удары, кроме того снижение иммунитета.

Токсичные вещества, содержащиеся в дыме, способствуют развитию аллергии.

Загрязненный воздух негативно влияет на когнитивные способности, особенно у детей и пожилых людей.

Вместе с листьями и травой могут гореть и соли тяжелых металлов, осевших на растениях.

Вдыхание загрязненного воздуха может увеличивать риски при беременности, которые будут иметь последствия для плода: сниженный вес при рождении, заболевания внутренних органов.

Как защититься от смога:

Ограничить пребывание на улице в утренние часы. Утром концентрация смога в воздухе максимальна. Уязвимым группам населения (дети, беременные женщины, пожилые люди) следует отказаться от длительных прогулок. Воздержаться от физической нагрузки на улице. Плотно закрывать окна и двери. Включить системы кондиционирования и очистки воздуха. Проводить влажную уборку в жилых помещениях, использовать увлажнители воздуха. Не курить и не употреблять алкоголь. Это повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и болезней дыхательных путей. Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день. Следует промывать нос и горло, употреблять кисломолочные продукты, подсоленную и щелочную воду. Ограничить использование автомобиля, отдавать предпочтение общественному транспорту.

Стоит отметить, что симптомами, которые возникают при отравлении смогом, являются головная боль, нарушение дыхания, усталость, плохая концентрация, нарушение ориентировки в пространстве, тахикардия, повышение артериального давления, судороги. Помните, что при возникновении указанных симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу за медицинской помощью.

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