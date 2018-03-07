Как живет мужчина с искусственным половым органом в 20 сантиметров

Отрадно думать, что наука не стоит на месте: бионические руки, ноги и даже половые органы возвращают людям возможность жить полноценной жизнью. В 2015 году мужчина, потерявший член в 6 лет, впервые испытал эрекцию.

Ранее сайт "Сегодня" писал о подобной истории: как живет девочка с аномалией "синдром непослушных волос".

Мохаммед Абад полностью лишился члена и одного яичка в результате автомобильной аварии, когда ему было всего шесть лет. Мистер Абад попал под машину, когда был совсем мальчишкой. Движущийся автомобиль протащил его больше 500 метров.

Фото: cosmo.ru

Но в 2015 году, всего через две недели после операции, он впервые в жизни испытал эрекцию. Врачи одарили мужчину 20-сантиметровым имплантатом. Им потребовалось три года для разработки девайса и процесса имплантации. Мохаммед прошел через 119 операций и последнюю процедуру по настройке системы подачи воздуха, которая длилась 11 часов.

Устройство оснащено кнопками "вкл" и "выкл", которые поднимают член и опускают его. Член полностью сделан из тканей, взятых из его руки. Медицинский подвиг совершили хирурги из Университета Лондона (University College London).

"Я покинул больницу 10 июля и сел на поезд до Шотландии. Мне пришлось сохранять эрекцию в течении двух недель, – рассказал Мохаммед. – Это было необходимо для полного восстановления, так это работает. Я даже сумел сделать так, чтобы окружающие этого не заметили".

Сексуальный девайс оснащен двумя трубками, которые наполняются жидкостью из живота, позволяя таким образом поддерживать эрекцию. В яичке есть кнопка, которая с помощью подачи воздуха поднимает член и опускает его через выпускание жидкости.

Фото: cosmo.ru

Врачи пересадили ему кожу и жир с предплечья. Помимо того, что теперь пациенты с бионическими членами могут заниматься сексом, они также способны мочиться стоя.

Мохаммед надеется, наконец, потерять девственность.

"Мой прежний пенис тоже не пропал понапрасну, хирург сделал из него мошонку".

На вопрос, обладает ли бионический пенис той же чувствительностью, что и настоящий, Мохаммед ответил: "Он не ощущается, как пенис обычного мужчины, я совершенно другой. Это не значит, что я как будто сижу и смотрю, я чувствую".

Еще до того, как Мохаммед получил свой новый пенис, его бросила жена, устав ждать, когда у него "все заработает", и мужчина объявил, что теперь он одинок. Мохаммед признался,что он скрывал от своей жены то, что у него нет члена и яичка, до первой брачной ночи.

Он также признался, что после того, как о нем написали в интернете, он получает множество сообщений от женщин с предложением заняться с ними сексом. Проблема в том, что 14-часовые смены выматывают охранника так, что у него просто не остается сил на секс.

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