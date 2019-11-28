Какая безопасная доза алкоголя в день: ответ ученых

Немецкие исследователи провели масштабный эксперимент

Какая доза алкоголя считается безопасной Фото: Pexels

Не зависимо от того, какой алкогольный напиток вы пьете, в день можно потреблять не более 12 граммов чистого алкоголя для женщин и не больше 24 граммов – для мужчин. Это выяснили немецкие ученые, которые провели масштабное исследование, передает Focus.

Все о безалкогольном вине – смотрите видео:

Обозначенные дозы алкоголя для женщин эквивалентно 0,3 л пива или бокалу вина, а для мужчин – 0,6 л пива. Считается, что такое количество потребляемого алкоголя не навредит здоровью.

Немцы говорят, что единственный решающий фактор – сколько алкоголя вы пьете в целом, при этом тип напитка не имеет значения. Другими словами, независимо от того, пьете ли вы 300 миллилитров пива, 125 миллилитров вина или 40 миллилитров виски, каждый из этих напитков вмещает одинаковое количество чистого алкоголя.

В то же время, ученые предостерегли, что должно быть как минимум два дня в неделю, когда вообще не стоит употреблять алкоголь. А для того, чтобы сохранить свое здоровье, немцы и вовсе рекомендуют от него отказаться.

Сколько можно пить алкоголя в день Фото: Pexels

Свои рекомендации они поясняют тем, что употребление алкоголя подавляет усвоение витаминов и питательных веществ в организме, а это в свою очередь приводит к многочисленным заболеваниям и существенно повышает риск развития рака.

Стоит отметить, что сегодня начался Рождественский пост 2019-2020: как не заболеть на постной пище.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.