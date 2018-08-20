Какая грудь нравится богатым мужчинам: ученые нашли неожиданный ответ

Исследователи опубликовали результаты интересного эксперимента

Ученые вычислили, какая грудь нравится богачам. Фото: Depositphotos

Оказывается, степень материального достатка мужчины влияет на его предпочтения в женской физиологии. Об этом сообщили психологи и ученые из Малайзии в ходе исследования.

Эксперты проверяли, каких женщин выберут мужчины с меньшим доходом. То же самое провели и с группой мужчин, у которых нет проблем с финансами. Им показывали анимированные женские фигуры с разным размером груди. Все участники эксперимента должны были оценивать женщин по степени физической привлекательности.

Выяснилось, богатые мужчины предпочитают женщин с небольшим размером груди, а мужчины с худшим финансовым положением предпочитают пышногрудых женщин.

Затем эксперимент повторили, но одна группа добровольцев была голодная, а вторая – хорошо накормлена. Оказалось, что голодные мужчины хотят женщин с большой грудью, а сытые – с меньшими габаритами.

Напомним, как сохранить грудь красивой: простые упражнения.

Кроме этого, мы писали, как увеличить грудь без операции.

Смотрите также эксклюзивное интервью сайту "Сегодня" с известным украинским пластическим и реконструктивным хирургом Ростиславом Валихновским: